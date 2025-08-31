Picerno-Giugliano, dove vedere la partita in diretta tv ed in streaming LIVE

Allo stadio ‘Donato Curcio’ la squadra di De Luca ospiterà i campani di Colavitto nella seconda giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa arrivano da un pareggio esterno contro il Cerignola

Stefano Sorce 31 agosto - 15:04

Picerno e Giugliano si sfidano per la seconda giornata del campionato di Serie C girone C. La gara è in programma oggi 31 agosto 2025 alle ore 18. Scopriamo dove vedere la gara, che sarà disponibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati.

Dove vedere Picerno-Giugliano in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi AZ Picerno-Giugliano alle ore 18. La gara sarà visibile oltre che su Bet365, come sempre anche sui canali Sky, precisamente su SKY SPORT (canale 258) e NOW. Per tablet, pc e smartphone sarà visibile per gli abbonati anche su SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — L'Az Picerno, nella prima gara stagionale, ha pareggiato in maniera rocambolesca sul campo dell'Audace Cerignola, grazie alle reti di Antonio Energe e Leo Abreu Santos. La squadra di De Luca si affiderà al talento di Manuele Esposito, per cercare di portare a casa la prima vittoria.

Il Giugliano, invece, deve ancora muovere la classifica: i campani hanno perso 3-2 tra le mura amiche contro il Potenza, subendo il gol decisivo di Caturano nei minuti finali. Mister Colavitto dovrebbe già avere a disposizione il neo acquisto Francesco Lops, che dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni di Picerno-Giuliano — Mister De Luca sembra orientato a confermare l’undici sceso in campo nella prima giornata, puntando sulla continuità e sugli equilibri già mostrati. La formazione dovrebbe scendere in campo con il consueto modulo 4-2-3-1: Summa tra i pali; Salvo, Frison, Granata e Perri in difesa; Bianchi e Maselli in mediana; Energe, Bocic e Esposito a supporto dell’unica punta Abreu.

Per il Giugliano, Colavitto dovrà fare a meno di La Vardera, squalificato per l’espulsione rimediata nella prima giornata. Al suo posto dovrebbe giocare dal primo minuto Acampa, difensore ex Altamura, con la squadra schierata nel classico 3-4-1-2: Bolletta in porta; Minelli, Caldore e D’Avino in difesa; Laezza, Prezioso, Peluso e Acampa a centrocampo; D’Agostino alle spalle delle punte Nepi e Njambè.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Salvo, Frison, Granata, Perri; Bianchi, Maselli; Energe, Bocic, Esposito; Abreu. Allenatore: De Luca.

GIUGLIANO (3-4-1-2): Bolletta; Minelli, Caldore, D’Avino; Laezza, Prezioso, Peluso, Acampa; D’Agostino; Nepi, Njambè. Allenatore: Colavitto.