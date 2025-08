In settimana ha fatto il giro del web la divertentissima iniziativa social del Genoa che ha chiamato i propri tifosi che non avevano ancora rinnovato l'abbonamento, per cercare di convincerli. Il difensore Stefano Sabelli si è fatto promotore dell'idea che ha riscosso subito un enorme successo, tanto da essere emulata anche dall'Az Picerno, squadra che milita in serie C girone C, modificandola leggermente, sentendola maggiormente propria. Addio infatti alle comodità del telefono e via in strada, a citofonare i cittadini potentini per sottoscrivere la tessera per la prossima stagione.