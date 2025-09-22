Serie B, quarto atto: big in coda, poker Pescara, Campane in festa

Alla quarta giornata di serie B, il punto della situazione fra risultati e classifica. Il Modena rimane saldo in testa insieme a Cesena e Palermo. Rallenta il Frosinone, recuperato dal Sudtirol. In coda, la Samp ed il Bari navigano in cattive acque

Michele Bellame Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 19:00)

Venerdì è incominciata la quarta giornata di serie B, proseguita sabato, e conclusa domenica. Ci sono stati due anticipi venerdì 19, quelli fra Frosinone e Sudtirol, e tra Palermo e Bari. Domenica, l'ultimo match è stato Padova-Virtus Entella.

Serie B, il punto alla terza giornata: Empoli e Bari a picco Ci sono stati risultati tutt'altro che scontati, in questa quarta giornata. Il primo risultato sorprendente, in ordine cronologico, è la vittoria della Juve Stabia in casa dello Spezia. Al picco, le Vespe di Ignazio Abate trovano i primi tre punti stagionali. Sempre in trasferta, è l'altra campana a trovare una vittoria incredibile: l'Avellino vince a Carrara per 4-3, nonostante l'inferiorità numerica per buona parte del match. Nondimeno, il poker del neopromosso Pescara rifilato all'Empoli di Pagliuca.

La giornata, come detto, è cominciata venerdì. La partita Frosinone-Sudtirol è finita 2-2: i ciociari passano in doppio vantaggio già nel primo tempo, ma i tirolesi, nella ripresa, riescono a pareggiare fra il 72° ed il 78° minuto. Sempre venerdì, due big della B si sono sfidate: il Palermo di Inzaghi straccia il Bari per 2-0, facendo sprofondare i galletti al penultimo posto in classifica.

Alla terza, tre squadre in testa Chi rimane in testa alla classifica è il Cesena, che sbanca il Penzo e vince col Venezia per 2-1. La capolista, però, resta il Modena di Sottil, che vince in casa del Mantova: la squadra di Possanzini, naviga in cattive acque, così come la Sampdoria, che perde un'altra partita contro il Monza all'Euganeo.

Completano il quadro della quarta giornata il pareggio fra Reggiana e Catanzaro, e la vittoria del Padova sulla Virtus Entella - match fra neopromosse - per 2-1.

Sono tante le nobili di B che sono nei bassifondi della classifica. Complice la sconfitta interna contro la Juve Stabia, come si diceva all'inizio, lo Spezia è al 18 esimo posto. Deludente anche il percorso dell'Empoli, del Bari, e della Samp, da cui ci si aspettava ben altro inizio.

Classifica, risultati e prossima giornata Frosinone-Sudtirol, 2-2; Palermo-Bari, 2-0; Spezia-Juve Stabia, 1-3; Venezia-Cesena, 1-2; Reggiana-Catanzaro, 2-2; Monza-Sampdoria, 1-0; Mantova-Modena, 1-3; Carrarese-Avellino, 3-4; Pescara-Empoli, 4-0; Padova-Entella, 2-1;

Modena, Palermo, Cesena 10; Frosinone 8; Monza, Avellino 7, Juve Stabia 6, Carrarese, Reggiana, Sudtirol, Venezia, Entella 5; Pescara, Catanzaro, Padova, Empoli 4; Mantova 3; Spezia 2; Bari 1; Sampdoria 0.

venerdì 26/9, 20.30: Catanzaro-Juve Stabia; sabato 27/9, 15.00: Venezia-Spezia, Avellino-Entella, Mantova-Frosinone, Cesena-Palermo; 17.15: Monza-Padova; 19.30: Bari-Sampdoria; domenica 28/9, 17.15: Modena-Pescara; 19.30: Empoli-Carrarese.