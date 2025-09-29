Palermo-Venezia, top player sotto la lente di ingrandimento: chi deciderà la sfida?

Da Pohjanpalo alla coppia Adorante-Bjarkason, chi sono i top player di Palermo e Venezia? Il focus sul big match della sesta giornata di B.

Gennaro Dimonte 29 settembre - 19:47

Palermo-Venezia è sicuramente il big match della sesta giornata di Serie B. Due tra le squadre più attrezzate del campionato si sfidano allo stadio "Renzo Barbera" con l'obiettivo di restare stabilmente nelle zone alte della classifica. Rose di un certo livello quelle di rosanero e lagunari che probabilmente farebbero bella figura anche in A. Ma chi sono i top player di queste squadre? Chi sta facendo finora la differenza? Diamo uno sguardo ai rispettivi top player.

Palermo-Venezia, l'ex Pohjanpalo la stella dei rosanero — Tanta, tantissima qualità per la squadra allenata da Filippo Inzaghi. A partire dal grande ex di questa partita, Joel Pohjanpalo. Per la punta finlandese già tre gol e un assist in cinque match, dietro solo a Gliozzi del Modena e Popov dell'Empoli nella classifica marcatori. Un giocatore in grado di poter sbloccare la sfida in ogni momento e sicuramente il più estroso tra i ventidue in campo.

Un top player del Palermo in questo momento non può che essere Jeremy Le Douaron. La punta francese ex Brest, dopo le 6 reti della scorsa stagione, al momento ne ha segnata una ma decisiva nel 2-0 contro il Bari in casa. Con i suoi 189 centimetri, insieme al suo compagno di reparto, rappresenta un pericolo costante per la difese avversarie.

Nonostante non si sia ancora sbloccato quest'anno, Matteo Brunori non può non essere uno degli atleti più rappresentativi di questa squadra. Ben 25 gol in Serie C, due campionati di B da 17 reti e 9 segnati nel 2024-2025 per la punta 31enne nato in Brasile. Una sua giocata, partendo dalla panchina, può essere una fattore in questo tipo di match.

Adorante il bomber di questo Venezia in ripresa — Non è ancora un Venezia in piena sintonia e costante nei risultati ma i soli cinque punti di distanza dalla vetta sono comunque un margine colmabile. Finora Andrea Adorante è il giocatore che sta incidendo di più nei lagunari. Due gol per la punta 25enne che, nella Juve Stabia, ha segnato ben 30 reti tra Serie B e C. Giovanni Stroppa non può prescindere dalle sue marcature in questo momento.

Un gol e un assist per Bjarki Bjarkason finora. Numeri per ora sufficienti per diventare un pericolo per il Palermo. L'esterno mancino, dopo l'esperienza con i lagunari in A, è partito molto bene in questa stagione e ha voglia di mettersi ulteriormente in mostra. Le sue sgroppate sulla sinistra possono essere la chiave di volta del match.

Il capitano Gianluca Busio è senza ombra di dubbio, con Pohjanpalo, il calciatore con più qualità della partita. Il 23enne statunitense, in Italia dal 2021, vanta ben 62 presenze in A e 70 B nonostante la giovane età. Centrocampista dalle spiccate doti di regia, è il motore del gioco del Venezia. Senza di lui non partono le azioni più pericolose del club.