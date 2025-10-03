Curiosità su Ibrahimović: dall’umile dimora ai retroscena sui trasferimenti

Diverse sono le curiosità riguardanti il Senior Advisor del Milan Zlatan Ibrahimović, che oggi compie 44 anni. In occasione del suo compleanno, vi proponiamo degli aneddoti su di lui, che toccano diversi temi come i social, le proprietà e dei retroscena sulla sua carriera agonistica. Queste curiosità le ha raccontate lui stesso nel suo terzo libro autobiografico Adrenalina, pubblicato nel 2021.