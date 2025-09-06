Oltre a comparire tra le icon nella modalità Ultimate Team, l'ex rossonero farà parte di una squadra di cui è assoluto protagonista.

Jacopo del Monaco 6 settembre - 18:03

Con l'inizio della nuova stagione calcistica, sta per arrivare anche FC26 e ci sarà anche Zlatan Ibrahimović. Nel famoso videogioco prodotto da EA Sports, che sarà disponibile per console come PlayStation ed Xbox, l'attuale Senior Advisor del Milan torna in due modalità: Icon per l'Ultimate Team; nel calcio d'inizio, con la squadra chiama Zlatan FC nella quale è l'assoluto protagonista. Infatti, questo nuovo club vanta la presenza di... undici Ibra.

Ibrahimović su FC26: ecco a voi la Zlatan FC — Ibrahimović ha inciso il suo nome nella storia del calcio a suon di gol, titoli vinti e record. Lo svedese ha avuto modo di farsi conoscere nel mondo del calcio non solo per quanto fatto in campo, ma anche per alcune dichiarazioni in cui ha dimostrato una persona sicura di sé e molto modesta. Circa dieci anni fa, quando militava nel Paris Saint-Germain, il classe 1981 ha dichiarato: "Posso giocare in tutti i ruoli perchè un grande calciatore sa stare in qualsiasi parte del campo". Questa sua citazione, una delle tante che sono rimaste impresse nella mente dei suoi ammiratori, sta per diventare realtà grazie al videogioco calcistico FC26.

Il videogioco targato EA Sports verrà rilasciato il 26 settembre e tra le tante novità c'è l'arrivo dell'ex centravanti svedese, che manca in un gioco da FIFA 23, che corrisponde all'annata 22/23, cioè quella del suo ritiro. Nel videogame che sta per essere lanciato sul mercato, Ibrahimović tornerà come Icon nella modalità Ultimate Team ed i suoi valori saranno 86, che corrisponde alla sua versione all'Ajax, e 92, quando giocava nel Psg. Le novità riguardanti Ibra non sono finite qui perché lui sarà protagonista del gioco soprattutto grazie allo Zlatan FC. La nuova squadra, che si può utilizzare nella modalità 'calcio d'inizio', rispetta letteralmente la dichiarazione dello svedese citata poco sopra. Infatti, Ibrahimović giocherà in tutti i ruoli del campo e, ovviamente, ne sarà anche il tecnico.