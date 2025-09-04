L'ex Chelsea Nkunku si è presentato oggi da nuovo giocatore del Milan esprimendo la sua voglia di rossonero e di non vedere l'ora di scendere in campo a San Siro

Giammarco Probo 4 settembre - 17:10

Dopo un'infinita telenovela durante quasi l'intera sessione estiva di calciomercato per trovare un'attaccante in casa Milan, il club rossonero ha deciso di acquistare Christopher Nkunku. Il classe 97' ex Chelsea ha infatti scelto la Milano sponda rossonera per ripartire e dimostrare tutto il suo valore.

L'attaccante francese arriva alla corte di Massimiliano Allegri per una cifra attorno ai 37 milioni di euro più 5 di bonus. L’accordo con il giocatore, come comunicato dallo stesso club rossonero, prevede un contratto di cinque anni fino al 2030, a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Le parole di Nkunku durante la presentazione con il Milan — E' il giorno della presentazione di Nkunku al Milan. L'ex Chelsea ha scelto la numero 18 per la sua avventura in rossonero. Queste le sue prime parole:

Quando hai capito che il tuo futuro sarebbe stato il Milan?

"Il primo contatto l'ho avuto grazie al diesse Tare: mi ha detto che il Milan mi voleva. Non ci ho neanche pensato due volte, ho seguito l'istinto e sono andato".

Qual è il tuo ruolo?

"Mi piace giocare come trequartista, tra centrocampo e attacco: questa è la mia posizione preferita"

Come stai fisicamente?

"Mi sento bene, meglio. Voglio essere pronto per la stagione e per dare il massimo in serie A".

Cosa non ha funzionato a Londra?

"Quando sono arrivato era tutto perfetto ma purtroppo, succedono cose che non possiamo prevedere. Mi sono fatto male e sono rimasto fuori tanti mesi, lì è cambiato tutto. C'era tanta voglia di ritornare in campo e fare bene, però c'è stato un nuovo problema muscolare. Il secondo anno stavo bene, poi il mister ha preso altre decisioni e sono dovuto andare via".

Come ti potrai trovare con Leao?

"Sono io che devo adattarmi alla squadra e al campionato. Lui è un grande giocatore, è eccellente in tantissime cose, so di cosa è capace e speriamo di poter fare bene insieme. Abbiamo una squadra davvero buonissima. L'attacco ha tanti pregi, diverse qualità. Io farò del mio meglio per accontentare il mister e per raggiungere i nostri obiettivi".

Cosa ti ha chiesto Allegri?

"L'impressione è stata positiva, mi ha subito fatto sentire a mio agio e al centro del progetto. Ci avevo parlato anche prima di vederlo, mi ha caricato molto. Sono molto competitivo e voglio dare il massimo in Italia. Ho molto da fare e molto da dare, anche prima dell'inizio del cuore pulsante del lavoro. So che devo dare tutto per migliorare costantemente".

Cosa porti dal Chelsea?

"Il Chelsea è una grande squadra, ci sono grandi giocatori. Poi qui c'è una nuova atmosfera. Conosco il derby, non benissimo quello di Milano ma ne ho parlato con alcuni compagni e mi hanno detto che è la partita dell'anno".

Che emozione sarà giocare a San Siro?

"Saranno grandi sensazioni.. Ho respirato una grande atmosfera. Non vedo l'ora di scoprire questo stadio".