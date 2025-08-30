UFFICIALE, Christopher Nkunku è del Milan: colpo in attacco per il Diavolo

Nuova avventura per il giocatore francese, che dopo Ligue 1, Bundesliga e Premier esordirà anche in Italia, entusiasta della nuova avventura con i rossoneri

Jacopo del Monaco 30 agosto - 11:24

Nuovo acquisto in attacco per il Milan, che ha preso dal Chelsea Christopher Nkunku. Dopo aver seguito diversi obiettivi per rinforzare il reparto offensivo, i rossoneri hanno scelto di puntare sul francese, ufficializzandolo pochi minuti fa.

La carriera di Nkunku — Classe 1997, Nkunku può essere schierato sia come seconda punta che come ala sinistra. Ha una buona abilità nel muoversi tra gli spazi e dispone di un buon controllo del pallone. Il francese ha un tiro potente e preciso e sa calciare sia i rigori che le punizioni. Nkunku ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, con cui ha esordito dieci anni fa in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Dopo quattro stagioni in patria e 10 trofei nazionali vinti, nel 2019 il francese vola in Germania, precisamente al Lipsia. In quattro annate col club tedesco, di cui le ultime due concluse superando le 20 reti stagionali, il francese ha vinto due DFB-Pokal di fila ed il titolo di capocannoniere della Bundesliga 22/23 con 16 gol. Nell'estate del 2023 il Chelsea l'ha acquistato per 65 milioni più bonus, tutta via ha giocato poco nella sua prima stagione inglese a causa di un infortunio al menisco. La scorsa stagione, Nkunku ha vinto la Conference League ed il Mondiale per Club contro il Psg, sua ex squadra.

Nkunku al Milan: cifre e comunicato ufficiale — Dopo il mancato arrivo di Victor Boniface a causa delle visite mediche, il club rossonero ha acquistato Nkunku per 37 milioni di euro più 5 di bonus difficilmente raggiungibili. Il francese ha firmato un contratto fino al 2030 e guadagnerà 5 milioni a stagione. Ecco il comunicato ufficiale:

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea. L'attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030.

Nato in Francia il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain con cui debutta in Prima Squadra nel 2015 e totalizza 78 presenze e 11 reti, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia e due Coppe di Lega. Nell'estate 2019 il trasferimento al Lipsia con cui colleziona 172 presenze e 70 gol, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23. Nel 2023 va al Chelsea con cui totalizza 62 presenze e 18 gol e vince la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025.

Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel marzo 2022 Nkunku debutta nella Nazionale maggiore della Francia, con cui vanta 14 presenze e 1 gol. Il calciatore indosserà la maglia rossonera numero 18".