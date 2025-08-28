Si sono appena conclusi al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi della League Phase della prossima edizione della Champions League. Per il secondo anno del nuovo formato della principale coppa europea, saranno 36 le squadre partecipanti, suddivise in quattro fasce da 9 squadre. Ogni formazione affronterà due club per ogni fascia, di cui uno in casa e uno in trasferta.
Il calendario delle italiane
Gli esiti del sorteggio di Montecarlo e le prossime rivali delle quattro squadre italiane impegnate nella Champions League
Le prime otto classificate accederanno di diritto agli ottavi di finale, mentre le squadre che si piazzeranno tra la nona e la ventiquattresima posizione dovranno passare per uno spareggio per accedere alla fase a eliminazione diretta. Ecco di seguito le avversarie delle quattro italiane che parteciperanno alla Champions League.
