Si sono appena conclusi al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi della League Phase della prossima edizione della Champions League. Per il secondo anno del nuovo formato della principale coppa europea, saranno 36 le squadre partecipanti, suddivise in quattro fasce da 9 squadre. Ogni formazione affronterà due club per ogni fascia, di cui uno in casa e uno in trasferta.