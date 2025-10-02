Una sfida già pesante quella tra gli scaligeri e i neroverdi. Una vittoria per la squadra del tecnico italiano significherebbe dare uno smacco alla parte bassa di classifica

Michele Massa 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 13:34)

Il Sassuolo vuole continuare a macinare punti e domani sera alle ore 20:45 ci sarà la sfida contro il Verona di Zanetti. Partita chiave per la zona bassa di classifica, Fabio Grossolo sa bene e nella conferenza stampa odierna ha voluto caricare al massimo il suo gruppo.

Le parole di Fabio Grosso alla vigilia di Verona-Sassuolo — GROSSO PRESENTA LA SFIDA -"Per prendere qualcosa dalle gare in questo campionato devi fare tante cose fatte bene e la bravura deve essere riproporre le cose fatte bene nell'ultima gara cercando di smussare i lati negativi. Abbiamo lavorato per farci trovare pronti contro un avversario in salute e che ci metterà in difficoltà ma ci siamo preparati per metterli in difficoltà a nostra volta".

COME SI AFFRONTA IL VERONA? - "I numeri nel breve raggio possono lasciare il tempo che trovano. Noi non siamo stati bravi a raccogliere fuori casa ed è un dato che vogliamo cambiare il prima possibile. Loro vengono da belle prestazioni, hanno qualità, sono una squadra aggressiva che ha fatto belle partite anche contro grandi squadre. Dobbiamo non farci trovare impreparati su cose che non conosciamo e controbattere sulle altre".

SORPRESA MURIC - "Aro è un portiere che io conoscevo. Ha un passato giovane da ragazzo talentuoso e da grandissima promessa poi certe vicissitudini non gli hanno permesso di realizzare questo suo potenziale e ci abbiamo creduto e insieme ad altri tre portieri molto bravi sta cercando di provare a esprimere il suo potenziale. Tante cose si possono migliorare ma siamo contenti del suo rendimento".

SUL MODULO -"Ci sono tante gare all'interno e poi devi essere bravo a trovare le modalità giuste. Loro trovano il riferimento e ti vengono ad aggredire e pressarlo quindi se giochiamo sempre sull'uomo li favoriamo, la bravura è fare delle combinazioni che vanno ad allentare queste pressioni. Tante cose da vedere insieme e trovare le soluzioni".