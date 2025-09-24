derbyderbyderby calcio italiano Sassuolo, Grosso: “Como più bravo di noi. Testa all’Udinese”

Al termine del ko col Como in Coppa Italia, ha parlato in zona mista l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso
Nonostante Fabio Grosso avesse caricato i suoi alla vigilia della sfida del Sinigaglia, il neopromosso Sassuolo non riesce a ribaltare il pronostico e saluta la Coppa Italia ai sedicesimi di finale. Il Como, infatti, si impone sui neroverdi con un netto 3-0 e va agli ottavi.

Al termine l'allenatore della compagine emiliana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset, per commentare la performance della propria squadra: "Rimetterei in campo la stessa formazione, il Como è stato più bravo di noi sotto tutti gli aspetti, ha fatto una grande partita e quindi merita il passaggio del turno".

"Sapevamo che ci avrebbero aggredito, avremmo dovuto giocare meglio in avanti, con maggiore qualità. Non siamo stati bravi a leggere determinate situazioni, abbiamo le qualità per fare meglio, oggi non ci siamo riusciti, demeriti nostri e complimenti a loro”.

UDINESE - Grosso si complimenta con gli avversari, applaude la prestazione dei suoi e punta l'Udinese: "Abbiamo la necessità di prepararci bene e presto, oggi non abbiamo fatto una bella prestazione e usciamo dal campo con un risultato negativo. Mi aspettavo qualcosa di meglio, abbiamo preso gol su un calcio piazzato e due uscite, avremmo potuto fare di più. Dobbiamo alzare il livello in fretta, non possiamo permetterci troppa calma, adesso bisogna subito andare con la testa alla gara con l’Udinese”.

