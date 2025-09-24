Sassuolo, Grosso: “Como più bravo di noi. Testa all’Udinese”

Al termine del ko col Como in Coppa Italia, ha parlato in zona mista l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso

Coppa Italia, Como-Sassuolo 3-0: Grosso eliminato — Nonostante Fabio Grosso avesse caricato i suoi alla vigilia della sfida del Sinigaglia, il neopromosso Sassuolo non riesce a ribaltare il pronostico e saluta la Coppa Italia ai sedicesimi di finale. Il Como, infatti, si impone sui neroverdi con un netto 3-0 e va agli ottavi.

Al termine l'allenatore della compagine emiliana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset, per commentare la performance della propria squadra: "Rimetterei in campo la stessa formazione, il Como è stato più bravo di noi sotto tutti gli aspetti, ha fatto una grande partita e quindi merita il passaggio del turno".

"Sapevamo che ci avrebbero aggredito, avremmo dovuto giocare meglio in avanti, con maggiore qualità. Non siamo stati bravi a leggere determinate situazioni, abbiamo le qualità per fare meglio, oggi non ci siamo riusciti, demeriti nostri e complimenti a loro”.

UDINESE - Grosso si complimenta con gli avversari, applaude la prestazione dei suoi e punta l'Udinese: "Abbiamo la necessità di prepararci bene e presto, oggi non abbiamo fatto una bella prestazione e usciamo dal campo con un risultato negativo. Mi aspettavo qualcosa di meglio, abbiamo preso gol su un calcio piazzato e due uscite, avremmo potuto fare di più. Dobbiamo alzare il livello in fretta, non possiamo permetterci troppa calma, adesso bisogna subito andare con la testa alla gara con l’Udinese”.