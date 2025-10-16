Nella giornata in cui il club bianconero eleggerà il nuovo Consiglio d'Amministrazione, arriva la comunicazione di una novità importante. La Juventus ha comunicato che la UEFA ha avviato un procedimento nei confronti della società torinese per una possibile infrazione del Fair Play Finanziario.
Violazione
Juventus, la UEFA ha avviato un procedimento: potenziale sforamento del Fair Play Finanziario
Fair Play Finanziario, cosa rischia la Juventus?—
Il comunicato della Juventus relativo all'apertura di questo procedimento per lo sforamento di alcuni criteri del Fair Play Finanziario. In particolare, la UEFA avrebbe rivelato delle irregolarità nell'ultimo triennio. Come si legge nel fascicolo legato al bilancio del 30 giugno 2025: "Il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025". In particolare, alla Juventus vengono contestate le mancate limitazioni delle perdite nell'arco di tempo sotto lo studio della federazione europea.
"L'esito di tale procedimento - che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l'anno in corso e per gli anni futuri dell'insieme dei parametri economico-finanziari Uefa - è
atteso per la primavera del 2026", spiega il club.
Sempre nella nota pubblicata dalla società, la Juventus rende conto anche delle possibili sanzioni. Come si può leggere, il procedimento "può dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni UEFA)". Per i bianconeri, dunque, il rischio è quello di una multa e di alcune limitazioni nelle sessioni del calciomercato.
Le tre regole principali del Fair Play Finanziario riguardano: la dimostrazione di perdite ridotte su base triennale (Football Earnings Rule); il mantenimento dei costi della rosa sotto il 70% del ricavato (Squad Cost Ratio); la liquidità e la solvibilità di stipendi, tasse e debiti. Alla Juventus viene contestata solo la prima regola riguardante alle perdite, mentre il club conferma il rispetto degli altri due parametri.
