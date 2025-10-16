L'ex estremo difensore dei Red Devils si è scagliato contro la dirigenza dello United per la scarsa gestione di Hojlund e McTominay, ora giocatori indispensabili nel Napoli di Conte.

Mattia Celio Redattore 16 ottobre - 16:43

Da scarti al Manchester United a diamanti nel Napoli. Rasmus Hojlund e Scott McTominay stanno davvero vivendo un momento magico sotto la guida di Antonio Conte. Lo scozzese è stato il fattore chiave nella conquista del tricolore la scorsa annata tanto da vincere anche il premio di Miglior Giocatore. Anche il danese in poche settimane si è ritagliato uno spazio importante a suon di assist e gol e i tifosi sono già pazzi di lui. Dello stesso parere, però, non lo è il connazionale di quest'ultimo, ovvero Peter Schmeichel.

Napoli, Schmeichel contro lo United: "Hojlund e McTominay mai supportati" — L'esperienza al Manchester United di Scott McTominay e di Rasmus Hojlund non è certo stata memorabile. O almeno per il secondo. Lo scozzese ha vestito la maglia dei Red Devils per 7 anni diventandone un elemento importante e capitano, tuttavia gli alterchi delle ultime stagioni hanno spinto lo scozzese a cambiare aria. Per il danese, invece, un'avventura da dimenticare. Il classe 2003 era un lontano parente del fenomeno visto con l'Atalanta tanto che solo dopo due anni anche lui ha deciso di assaporare l'aria di Napoli e per ora gli effetti sono stati devastanti.

Ma cosa è mai potuto andare storto al Manchester United con due giocatori così forti? A questa domanda ha risposto Peter Schmeichel, ex portiere dello United e connazionale di Hojlund: "L'ingaggio di Benjamin Sesko mi è sembrato un po' strano perché avevamo Hojlund, che non è mai stato sostenuto da giocatori capaci di mandarlo in rete in due anni - ha spiegato l'estremo difensore - Basta vedere quello che sta facendo al Napoli con McTominay".

L'ex Atalanta è un giocatore completamente rinato sotto la guida di Antonio Conte: 4 reti e un assist in 6 partite. Un rendimento che non sorprende lo stesso Schmeichel: "Rasmus Hojlund è un attaccante da 25 gol l'anno per il Manchester United, ma aveva bisogno di essere supportato". Il portiere danese si scaglia dunque contro la dirigenza del Manchester United, colpevole ancora una volta di un mercato non all'altezza: "Non c'è nessuno con più entusiasmo per il Manchester United di Rasmus Hojlund – continua - Scriveva che avrebbe voluto giocare per lo United da quando aveva 10 anni. Abbiamo preso Matheus Cunha e Bryan Mbuemo, che avrebbero reso a Hojlund un servizio di prima classe".