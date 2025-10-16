La vicenda riguarda la possibile convocazione di Matias Soulé in azzurro ha fatto molto discutere nella sosta per le Nazionali appena conclusa. In questi giorni, durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Argentina e Porto Rico , il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha toccato l'argomento dichiarando: "È impossibile che Soulé giochi per l'Italia. Vediamo in lui il futuro della Nazionale Argentina e presto arriverà il suo momento. Seguo le sue prestazioni e sto notando che sta crescendo molto". Le parole del ct, quindi, fanno pensare che non ci sono le possibilità di vedere il classe 2003 con la maglia degli Azzurri.

In un'intervista per Il Messaggero, il calciatore della Roma ha parlato della possibilità di vestire la maglia dell'Italia. Le sue parole: "Nessuno dell'Italia mi ha ricontattato e se dovessero farlo, ringrazierei ma direi di no. Il mio obiettivo è quello di giocare per l'Albiceleste. Mi sento e sono argentino. L'ho detto anche a Spalletti, che ringrazio ancora. Forse il mio agente ha detto quelle parole perché era arrabbiato dopo aver letto le convocazioni di Scaloni. Ovviamente mi fa piacere l'interesse da parte di una Nazionale così importante, ma voglio rappresentare il mio Paese. Fino ad ora, Scaloni non mi ha ancora chiamato". Poi ha parlato dell'ex Atalanta Mateo Retegui, italo-argentino che veste la maglia azzurra: "Fa strano vederlo cantare l'inno italiano. Anche io ho la doppia cittadinanza, ma mi farebbe comunque strano cantarlo".