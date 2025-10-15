Il successo contro l'Israele ha permesso agli Azzurri di Gattuso di ottenere l'aritmetica qualificazione alla fase degli spareggi

Jacopo del Monaco 15 ottobre - 11:35

Ieri sera l'Italia ha messo al sicuro il suo posto ai Play-off per il Mondiale del prossimo anno, grazie alla vittoria per 3-0 contro l'Israele grazie alla doppietta di Mateo Retegui ed il gol di Gianluca Mancini. Visto che manca poco al termine della fase a gironi, vediamo insieme il funzionamento dei Play-off ed i possibili avversari della Nazionale di Gennaro Gattuso.

L'Italia si giocherà il posto per il Mondiale ai Play-off — Dal suo arrivo in qualità di commissario tecnico, Gennaro Gattuso ha portato a casa quattro vittorie in altrettante partite. Grazie ai successi contro Estonia ed Israele sia dello scorso mese che di quello di in corso, gli Azzurri hanno conquistato aritmeticamente il posto ai Play-off per i Mondiali del prossimo anno, che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. L'Italia dovrà giocare ancora giocare due partite del girone di qualificazione contro Moldavia e Norvegia, ma intanto vediamo meglio come funziona la fase dei Play-off.

Come funzionano i Play-off Partiamo col dire che il sorteggio di questa fase fondamentale per andare al Mondiali si terrà il 21 novembre, mentre i Play-off andranno in scena a fine marzo del 2026, precisamente il 26 ed il 31. Le Nazionali che prenderanno parte ai Play-off della UEFA sono 16 così divise: le 12 arrivate seconde nei rispettivi gironi delle qualificazioni; altre 4 basandosi sulla graduatoria del rendimento in Nations League. Le squadre verranno divise in quattro percorsi indipendenti e ci saranno semifinale e finale a gara secca.

Anche se i gironi non sono ancora terminati, l'Italia ha la certezza di essere in prima fascia e giocherà in casa la semifinale contro una Nazionale della quarta fascia, ovvero una ripescata dalla Nations League. L'eventuale finale sarà contro una compagine di fascia 2 o 3 e la sede verrà decisa al sorteggio.

I possibili avversari degli Azzurri Basandosi sulle classifiche attuali, l'Italia potrebbe affrontare in semifinale una delle seguenti Nazionali: Galles, Irlanda del Nord, Romania e Svezia. Nell'eventuale finale, invece, gli Azzurri potrebbero incontrare una tra: Albania, Bosnia/Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia ed Ungheria.

Nelle ultime due partite dei gironi le varie situazioni potrebbero cambiare e se dovessero avvenire alcuni ribaltamenti di classifica, dalla Nations League potrebbero essere ripescate anche Moldavia e San Marino. Nel caso in cui big come Germania, Belgio e Danimarca dovessero terminare i rispettivi gironi al secondo posto, finirebbero in prima fascia con l'Italia.