Torino-Napoli, la sfida degli ex: da Simeone a Buongiorno

Torna la Serie A, e tra le tante sfide c’è anche quella tra la squadra azzurra e quella granata: una gara tra il passato e il presente

Domenico Ciccarelli 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 09:32)

È di nuovo aria di Serie A, finalmente. È terminato il senso di astinenza, torna il campionato: tra le gare avvincenti della 7ª giornata c’è anche quella tra il Torino di Marco Baroni e il Napoli capolista. Seppur la squadra granata non è in un momento di grazia, per gli uomini di Conte sarà uno svincolo insidioso. D’altronde le sfide tra i due club hanno sempre riservato colpi di scena.

Torino-Napoli: Baroni gol Scudetto; Buongiorno cuore granata — Quella tra Torino e Napoli sarà anche un match tra ex. Senza dar conto all’allenatore granata, sono ben cinque i calciatori che hanno indossato entrambe le maglie: da Alessandro Buongiorno fino a Vanja Milinkovic-Savic. Riguardo il tecnico, Marco Baroni, lo scontro con la squadra azzurra avrà sempre quel pizzico di romanticismo, un Amarcord indelebile, perchè quel 29 aprile 1990, quel goal che valse lo Scudetto, non verrà mai cancellato.

Marco Baroni, ora tecnico del Torino, ha indossato, infatti, la maglia del Napoli - da calciatore - tra il 1989 e il 1991: la sua rete contro la Lazio, arrivata all’ultima giornata, non verrà mai dimenticata dal popolo partenopeo. Il suo centro ha sancito la vittoria del secondo Scudetto azzurro. Altro ex del match è Alessandro Buongiorno: il difensore ha praticamente incominciato la sua vita calcistica proprio in granata, colori che porta nel cuore. Un percorso inziato dalle giovanili fino al massimo campionato italiano.

L’esordio in A con la maglia del Torino è arrivato nel 2018, e negli anni successivi, in seguito alle sue grandi prestazioni, ha attirato l’attenzione di tante big, tra cui quella del Napoli: la squadra azzurra ha acquistato, appunto, Alessandro Buongiorno proprio dalla società granata, nell’estate 2024. Oltre al difensore, c’è anche Eljif Elmas. Il macedone ha una piccola parentesi con il club piemontese: il numero 20 azzurro lo scorso gennaio ha fatto parte della società di Urbano Cairo fino a campionato concluso, siglando 4 reti in 13 presenze.

Torino: Giovanni Simeone e Cyril Ngonge sfidano il Napoli — Giovanni Simeone e Cyril Ngonge, altri due ex. Il Cholito, prima di approdare al Torino, ha praticamente scritto un pezzo di storia con il Napoli: ha esordito in Champions ed ha vinto due Scudetti storici. Il belga, invece, ha vestito d’azzurro per una stagione e mezza. Ha vissuto un annata non facile ed una che non dimenticherà mai. Ora entrambi i calciatori vorrano ancora continuare a scrivere la storia, questa volta, però, granata.

L’ultimo ex è Vanja Milinkovic-Savic: l’estremo difensore serbo è cresciuto, maturato, si è formato in maglia granata. Non a caso, negli anni trascorsi al Torino, è stato sempre considerato uno tra i migliori portieri del palcoscenico della Seria A. Ha iniziato la sua avventura col Napoli la scorsa estate, e in pochi mesi è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio. Insomma, la sfida tra gli azzurri e la squadra piemontese è già iniziata.