Serie A, il ritorno dopo la sosta: big match Roma-Inter, sfida in coda Pisa-Verona

Dopo la sosta nazionale dell'Italia di Gattuso, ritorna in campo la Serie A. Le prime partite si giocheranno sabato alle ore 15 e coinvolgeranno quattro squadre che devono salvarsi. Il Napoli, che gioca a Torino, guarderà la partita Roma-Inter.
Michele Bellame
Michele Bellame 

Serie A, si ritorna in campo dopo la sosta nazionale. Dopo gli impegni degli azzurri di Gattuso contro Estonia ed Israele, il massimo campionato italiano ritorna a normale programmazione. Si giocherà tra sabato 18 a lunedì, in svariati orari.

Serie A, settima giornata: la presentazione

Gli anticipi del sabato

Serie A, il ritorno dopo la sosta: big match Roma-Inter, sfida in coda Pisa-Verona- immagine 2
Rasmus Højlund dell'SSC Napoli segna il gol del 2-1 durante la partita di Serie A tra l'SSC Napoli e il Genoa CFC allo Stadio Diego Armando Maradona il 5 ottobre 2025 a Napoli
—  

Il sipario si aprirà sabato alle ore 15 con due partite, importantissime in ottica salvezza. Il Sassuolo di Fabio Grosso, reduce da un'ottima vittoria a Verona, sarà ospite del Lecce al Via del Mare che ha vinto contro il Parma. Sempre alle ore 15, all'Arena Garibaldi si giocherà Pisa-Verona: entrambe le squadre hanno perso l'ultima giornata, e per entrambi sarà l'occasione ideale per sterzare la propria classifica.

L'anticipo pomeridiano delle ore 18 sarà Torino-Napoli: i campioni d'Italia in carica, attualmente in vetta, giocheranno all'Olimpico contro i granata di Marco Baroni, che ha guadagnato un punto dalla trasferta di Roma sponda Lazio. La squadra di Conte, assisterà con estremo interesse all'anticipo serale delle 20.45. All'Olimpico di Roma, andrà in scena Roma-Inter: la squadra di Chivu, ha l'occasione giusta per accorciare il gap contro i giallorossi di Gasperini.

Le partite di domenica

Serie A, il ritorno dopo la sosta: big match Roma-Inter, sfida in coda Pisa-Verona- immagine 3
Scontri tra i giocatori del Torino FC e della SS Lazio durante la partita di Serie A Enilive tra la SS Lazio e il Torino FC all'Olimpico il 4 ottobre 2025 a Roma
—  

Ore 12.30 del 19 ottobre, Como-Juventus: il giochismo di Fabregas, contro la concretezza di Tudor, sarà il canovaccio dell'inizio della domenica pallonara. Entrambe le squadre, vengono da due pareggi: i lariani, 1-1 contro l'Atalanta, mentre i bianconeri hanno fatto 0-0 contro il Milan.

Alle 15, due partite: il Bologna, reduce dall'ottimo 4-0 contro il Pisa, viaggerà in Sardegna e sarà ospite del Cagliari di Pisacane, una delle sorprese del campionato. Gli isolani, vengono dal punto guadagnato al Friuli. Contemporaneamente, il Genoa ospiterà il Parma: il grifone deve presto uscire dalla zona rossa della classifica, ed il Parma non vuole ritornarci dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Alle ore 18, sfida dal sapore europeo fra Atalanta e Lazio: due modi di giocare completamente diversi quelli di Juric e Sarri, che, però, sta premiando gli orobici, che sono al sesto posto con dieci punti; più magro, il bottino dei biancocelesti, con sette punti e già tre sconfitte.

Infine, alle 20.45, il ritorno di Pioli nel suo Meazza: la Fiorentina è oggettivamente la squadra più deludente di questa prima fetta di campionato, e sfidare il Milan di Allegri non è certo il cliente più facile per uscire dalla crisi.

Il posticipo del lunedì

Serie A, il ritorno dopo la sosta: big match Roma-Inter, sfida in coda Pisa-Verona- immagine 4
Lautaro Martinez dell'FC Internazionale tenta una rovesciata in porta durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e US Cremonese allo stadio Giuseppe Meazza il 4 ottobre 2025 a Milano
—  

Chiude la settima giornata di serie A il match fra Cremonese ed Udinese. Allo Zini, il pallone rotolerà dalle ore 20.45. Nicola e Runjaic si contendono un primo slancio per staccarsi dalla metà della classifica, con i grigiorossi che vogliono reagire bene alla sconfitta cocente contro l'Inter.

Serie A, i risultati della sesta giornata

—  

Verona-Sassuolo, 0-1; Parma-Lecce, 0-1; Lazio-Torino, 3-3; Inter-Cremonese, 4-1; Atalanta-Como, 1-1; Udinese-Cagliari, 1-1; Bologna-Pisa, 4-0; Fiorentina-Roma, 1-2; Napoli-Genoa, 2-1; Juventus-Milan, 0-0.

La classifica

—  

Napoli, Roma 15; Milan 13; Inter, Juventus 12; Atalanta, Bologna 10, Como, Sassuolo, Cremonese 9; Cagliari, Udinese, 8; Lazio 7; Parma, Lecce, Torino 5; Fiorentina, Verona 3; Genoa, Pisa 2.

Serie A, il calendario della prossima giornata

—  

Sabato 18/10ore 15: Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona; sabato 18/10, ore 18: Torino-Napoli; 18/10, ore 20.45: Roma-Inter; domenica 19/10 ore 12.30: Como-Juventus; domenica 19/10 ore 15: Genoa-Parma, Cagliari-Bologna; ore 18: Atalanta-Lazio; ore 20.45: Milan-Fiorentina; lunedì 20/10, ore 20.45: Cremonese-Udinese.

