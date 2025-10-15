Serie A, settima giornata: la presentazione

Gli anticipi del sabato Il sipario si aprirà sabato alle ore 15 con due partite, importantissime in ottica salvezza. Il Sassuolo di Fabio Grosso, reduce da un'ottima vittoria a Verona, sarà ospite del Lecce al Via del Mare che ha vinto contro il Parma. Sempre alle ore 15, all'Arena Garibaldi si giocherà Pisa-Verona: entrambe le squadre hanno perso l'ultima giornata, e per entrambi sarà l'occasione ideale per sterzare la propria classifica.

L'anticipo pomeridiano delle ore 18 sarà Torino-Napoli: i campioni d'Italia in carica, attualmente in vetta, giocheranno all'Olimpico contro i granata di Marco Baroni, che ha guadagnato un punto dalla trasferta di Roma sponda Lazio. La squadra di Conte, assisterà con estremo interesse all'anticipo serale delle 20.45. All'Olimpico di Roma, andrà in scena Roma-Inter: la squadra di Chivu, ha l'occasione giusta per accorciare il gap contro i giallorossi di Gasperini.

Le partite di domenica Ore 12.30 del 19 ottobre, Como-Juventus: il giochismo di Fabregas, contro la concretezza di Tudor, sarà il canovaccio dell'inizio della domenica pallonara. Entrambe le squadre, vengono da due pareggi: i lariani, 1-1 contro l'Atalanta, mentre i bianconeri hanno fatto 0-0 contro il Milan.

Alle 15, due partite: il Bologna, reduce dall'ottimo 4-0 contro il Pisa, viaggerà in Sardegna e sarà ospite del Cagliari di Pisacane, una delle sorprese del campionato. Gli isolani, vengono dal punto guadagnato al Friuli. Contemporaneamente, il Genoa ospiterà il Parma: il grifone deve presto uscire dalla zona rossa della classifica, ed il Parma non vuole ritornarci dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Alle ore 18, sfida dal sapore europeo fra Atalanta e Lazio: due modi di giocare completamente diversi quelli di Juric e Sarri, che, però, sta premiando gli orobici, che sono al sesto posto con dieci punti; più magro, il bottino dei biancocelesti, con sette punti e già tre sconfitte.

Infine, alle 20.45, il ritorno di Pioli nel suo Meazza: la Fiorentina è oggettivamente la squadra più deludente di questa prima fetta di campionato, e sfidare il Milan di Allegri non è certo il cliente più facile per uscire dalla crisi.

Il posticipo del lunedì Chiude la settima giornata di serie A il match fra Cremonese ed Udinese. Allo Zini, il pallone rotolerà dalle ore 20.45. Nicola e Runjaic si contendono un primo slancio per staccarsi dalla metà della classifica, con i grigiorossi che vogliono reagire bene alla sconfitta cocente contro l'Inter.

Serie A, i risultati della sesta giornata — Verona-Sassuolo, 0-1; Parma-Lecce, 0-1; Lazio-Torino, 3-3; Inter-Cremonese, 4-1; Atalanta-Como, 1-1; Udinese-Cagliari, 1-1; Bologna-Pisa, 4-0; Fiorentina-Roma, 1-2; Napoli-Genoa, 2-1; Juventus-Milan, 0-0.

La classifica — Napoli, Roma 15; Milan 13; Inter, Juventus 12; Atalanta, Bologna 10, Como, Sassuolo, Cremonese 9; Cagliari, Udinese, 8; Lazio 7; Parma, Lecce, Torino 5; Fiorentina, Verona 3; Genoa, Pisa 2.

Serie A, il calendario della prossima giornata — Sabato 18/10, ore 15: Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona; sabato 18/10, ore 18: Torino-Napoli; 18/10, ore 20.45: Roma-Inter; domenica 19/10 ore 12.30: Como-Juventus; domenica 19/10 ore 15: Genoa-Parma, Cagliari-Bologna; ore 18: Atalanta-Lazio; ore 20.45: Milan-Fiorentina; lunedì 20/10, ore 20.45: Cremonese-Udinese.