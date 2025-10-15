Dopo aver subito due falli abbastanza duri, il calciatore statunitense ha lasciato il campo e sembrava frustrato

Jacopo del Monaco 15 ottobre - 10:44

Nell'ultimo impegno di questa sosta con gli Stati Uniti, il calciatore del Milan Christian Pulisic ha lasciato il campo in anticipo. Durante l'amichevole contro l'Australia, il classe 1998 ha subito due falli abbastanza duri che l'hanno costretto al cambio al minuto 31. Il giocatore, al momento dell'uscita, camminava sulle sue gambe ma allo stesso sembrava frustrato. Al termine della gara, il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha parlato delle condizioni di Pulisic.

Milan, infortunio per Pulisic. Pochettino: "Problema al bicipite femorale" — Quando c'è la sosta delle Nazionali, uno dei più grandi timori dei club riguarda la condizione fisica dei propri calciatori. Le squadre sperano che possano tornare in forma e senza infortuni. Questa notte, il Milan di Massimiliano Allegri ha perso un pezzo fondamentale del suo gioco. Durante l'amichevole tra Stati Uniti ed Australia, nel giro di dieci minuti Pulisic ha subito due interventi duri da parte del difensore Jason Geria.

Se dopo il primo ha avuto modo di rialzarsi, il secondo è andato in maniera diversa perché il classe 1998 è rimasto a terra ed al 31' ha lasciato il campo sulle sue gambe ma, allo stesso tempo, è apparso frustrato. Nella conferenza stampa post-partita, Pochettino ha dichiarato: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani rientrerà in Italia".

Durante questa sosta, il Milan non ha ricevuto ottime notizie riguardanti i suoi giocatori. Tutto ha avuto inizio da Pervis Estupiñán, che ha riportato un infortunio alla caviglia destra ma il problema è rientrare e lo stesso Sebastian Beccacece, ct dell'Ecuador, recentemente ha dichiarato che il giocatore sta bene ed è in buone condizioni. Successivamente è stato il turno di Adrien Rabiot, quando in una conferenza stampa Didier Deschamps ha dichiarato che ha subito un colpo al polpaccio ma, anche per il centrocampista, il problema sembra rientrato. Prima della notizia di Pulisic, è arrivata la notizia della lesione al flessore della gamba destra di Alexis Saelemaekers, che sicuramente salterà la partita di domenica contro la Fiorentina.