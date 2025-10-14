L’esterno destro accelera i tempi di recupero e punta al rientro già nelle prossime sfide, offrendo nuove soluzioni tattiche all’allenatore.

Eugenio D'Antonio 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 17:53)

Buone notizie per Antonio Conte e per tutto l’ambiente partenopeo. Matteo Politano è pronto al rientro dopo il problema muscolare che lo aveva costretto a fermarsi nel match contro il Genoa e a saltare il doppio impegno con la Nazionale. L’esterno azzurro, infatti, ha recuperato in tempi record dalla lesione al gluteo destro e punta con decisione a essere convocato già per le prossime due gare: sabato contro il Torino e martedì nella trasferta olandese contro il PSV Eindhoven in Champions League.

Recupero lampo e determinazione da leader — Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Politano ha smaltito quasi completamente l’infortunio accusato appena nove giorni fa. Un rientro rapidissimo che conferma la sua professionalità e la voglia di esserci in un momento cruciale per la stagione del Napoli. Conte potrà così contare su uno dei giocatori più affidabili e d’esperienza della rosa, fondamentale per equilibrio tattico e incisività offensiva. L’ex Inter e Sassuolo ha mostrato fin dal ritiro grande dedizione al nuovo progetto tecnico, interpretando al meglio i principi di gioco del tecnico salentino. La sua presenza in campo, oltre alla qualità nel dribbling e nei cross, garantisce un prezioso contributo anche in fase di ripiegamento.

Pedina chiave nel sistema di Conte Politano è stato uno dei protagonisti del buon avvio di stagione del Napoli, sempre tra i titolari nel nuovo assetto tattico voluto da Conte. Sia nel 4-1-4-1 che nel più classico 4-3-3, l’esterno azzurro rappresenta una pedina fondamentale per equilibrio e intensità. Pur avendo messo a referto solo un assist alla prima giornata, il suo lavoro senza palla, la capacità di allungare le difese e il pressing costante ne fanno un elemento chiave per il Napoli che vuole tornare a vincere, in Italia e in Europa.