Napoli, Conte: “Secondo tempo di grande spirito. Ecco come stanno Politano e Lobotka”

Dopo il successo ottenuto in rimonta contro il Genoa, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei media

Luca Paesano Redattore 5 ottobre - 21:11

Il Napoli vince in rimonta contro il Genoa e resta in vetta alla classifica, al pari della Roma. Dopo un primo tempo senza grosse occasioni, gli azzurri la ribaltano nella ripresa grazie alle reti di Anguissa e di Rasmus Hojlund. Al termine della partita, il tecnico dei partenopei Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa — SUL NAPOLI A DUE FACCE - "Mi dà fastidio parlare del singolo giocatore perché è riduttivo, anche negli elogi. Con il Milan abbiamo visto giocatori ammazzati e oggi resuscitati, serve equilibrio nei giudizi. Capisco che a Napoli è difficile, ma serve equilibrio. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà a creare superiorità sugli esterni. Loro hanno segnato su una ripartenza e il gol sicuramente fa male, mina delle certezze. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato grande spirito. Il Genoa anche lo scorso anno ha rischiato di farci perdere lo scudetto, quindi vincere è ancora più soddisfacente. L'impatto che c'è stato nel secondo tempo ha portato nuova energia, ma i ragazzi sanno che dobbiamo gestire un po' le partite. Se ti privi all'inizio di alcune cose, poi te le trovi nella partita. Se invece non te ne privi, poi non te le trovi nella partita".

SU POLITANO E LOBOTKA - "Politano ha un affaticamento. Lobotka si è aperto scivolando a mo' di spaccata, ha avuto dolore in zona pubalgica e sarà da valutare".

SUL MODULO - "Noi abbiamo due situazioni. Una è quella dei 4 centrocampisti e l'altra è il 4-3-3 o 4-2-3-1. Sono due sistemi diversi. Con i 4 centrocampisti abbiamo più palleggio, ma al tempo stesso non vogliamo privarci dell'ampiezza. Con gli esterni proviamo più ad isolarli per lasciargli spazio sulle fasce. Nel primo tempo non siamo riusciti a farlo, oppure il Genoa è stato bravo a impedircelo"

SUL GOL SUBITO ANCHE OGGI - "Per fare cose importanti serve sempre grande equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva. Anche contro lo Sporting dispiace aver subito gol su rigore. Ma anche oggi il Genoa non ha avuto tutte queste occasioni per impegnare Milinkovic Savic. Però questa voglia di andare a pressare e giocarcela a viso aperto porta purtroppo a scoprirti certe volte, ma credo che sia la squadra giusta. Una squadra come il Napoli deve fare una gara da protagonista, piuttosto che subire e andarsi a chiudere".

SUL PRIMO TEMPO - "Non credo sia stata una prestazione brutta. Abbiamo preparato un tipo di partita che non ci ha portato ad essere pericolosi. Ai ragazzi all'intervallo ho detto ciò che non avevano tanto visto nel primo tempo. Il Genoa aveva una linea molto alta e c'era ad attaccare quella linea. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto e siamo riusciti ad attaccare meglio. Tante volte i ragazzi presi dalla partita non leggono determinate situazioni, tocca a me allora fargliele vedere".