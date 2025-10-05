Vittoria convincente per la Carrarese di Antonio Calabro che batte la Juve Stabia per 3-0; le vespe trovano la prima sconfitta stagionale in questo campionato di serie B, e la prossima sfida per la squadra di Abate sarà il derby contro l'Avellino

Michele Bellame Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 17:19)

La Juve Stabia di Ignazio Abate incassa la prima sconfitta stagionale, travolta 3-0 sul campo della Carrarese guidata da Antonio Calabro. Un ko pesante che interrompe la striscia positiva dei campani proprio alla vigilia della sosta e del prossimo derby con l’Avellino. Il match è stato condizionato da un avvio complicato per le Vespe e dalla progressiva crescita dei toscani, capaci di sfruttare al meglio le ingenuità avversarie e di chiudere la sfida con autorevolezza.

Carrarese-Juve Stabia, è valida per la settima giornata di serie B. La Juve Stabia arriva allo stadio Dei Marmi dopo la vittoria interna contro il Mantova - i quali hanno bloccato l'Avellino al Partenio sullo 0-0 - mentre la Carrarese guadagna il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio esterno contro l'Empoli, e quello in casa contro il Modena.

Carrarese-Juve Stabia, la sintesi del match — per la cronaca della partita, il corrispondente

Michele Bellame

L’incontro si è acceso subito: dopo appena nove minuti, un tocco di mano di Ruggero in area ha concesso ai padroni di casa un calcio di rigore. Dal dischetto Schiavi non ha sbagliato, calciando con potenza al centro e portando la Carrarese sull’1-0.

La Juve Stabia ha provato a reagire con un possesso palla ordinato, ma senza riuscire a impensierire Bleve. Il primo tempo si è chiuso con i toscani in vantaggio e i gialloblù in difficoltà nel costruire occasioni pericolose.

Nella seconda parte di gara la squadra di Abate è rientrata in campo con un atteggiamento più deciso. Al 48’ Mosti ha sfiorato il pareggio con un sinistro velenoso, e poco dopo Bleve ha salvato i suoi con un grande intervento su un colpo di testa di Bellich.

Nel momento migliore degli ospiti, però, la Carrarese ha colpito in contropiede: Finotto ha centrato il palo con una potente incornata, preludio del raddoppio. Al 77’, infatti, Hasa ha finalizzato una ripartenza perfetta, battendo Confente con grande freddezza per il 2-0.

Il tris è arrivato al minuto 87: Zanon ha approfittato di un varco sulla destra, è entrato in area e ha chiuso la gara con un diagonale preciso, fissando il punteggio sul 3-0.

Nel finale la formazione campana è apparsa scarica e priva di idee, complice anche l’assenza di due pedine fondamentali come Candellone e Gabrielloni, entrambi fermi ai box per infortunio. Una sconfitta netta, che servirà alle Vespe per riflettere e ripartire con maggiore determinazione dopo la pausa.