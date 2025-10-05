Il Napoli batte il Genoa in rimonta: finisce 2-1 al Maradona

I rossoblù spaventano gli azzurri nel primo tempo. Poi nella ripresa parte l'assalto della formazione di Conte, che alla fine ribalta il risultato e porta a casa i 3 punti

Fischio finale allo Stadio Maradona. Il Napoli batte il Genoa 2-1 e porta a casa altri 3 punti che confermano la formazione di Antonio Conte in vetta alla classifica insieme alla Roma, in attesa della gara del Milan. A segno Anguissa e Hojlund per gli azzurri, che rispondono al vantaggio iniziale di Ekhator.

Napoli-Genoa, il primo tempo

Primi 10 minuti di studio allo Stadio Maradona, con il Napoli che consolida la gestione del pallone e ha la prima grande occasione con Politano, che non riesce a battere a rete da pochi passi su un cross tagliente di Neres dalla sinistra. Il tempo scorre via senza particolari emozioni. Gli azzurri mantengono sempre il pallino del gioco e stazionano stabilmente nella metà campo avversaria, ma faticano a trovare varchi nella difesa rossoblù.