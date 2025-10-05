Fischio finale allo Stadio Maradona. Il Napoli batte il Genoa 2-1 e porta a casa altri 3 punti che confermano la formazione di Antonio Conte in vetta alla classifica insieme alla Roma, in attesa della gara del Milan. A segno Anguissa e Hojlund per gli azzurri, che rispondono al vantaggio iniziale di Ekhator.
Serie A
Il Napoli batte il Genoa in rimonta: finisce 2-1 al Maradona
Napoli-Genoa, il primo tempo—
Primi 10 minuti di studio allo Stadio Maradona, con il Napoli che consolida la gestione del pallone e ha la prima grande occasione con Politano, che non riesce a battere a rete da pochi passi su un cross tagliente di Neres dalla sinistra. Il tempo scorre via senza particolari emozioni. Gli azzurri mantengono sempre il pallino del gioco e stazionano stabilmente nella metà campo avversaria, ma faticano a trovare varchi nella difesa rossoblù.
Al 32' il Genoa colpisce al primo vero squillo del match. Norton-Cuffy va via a Olivera sulla destra e serve il pallone verso il centro, sul quale si avventa Ekhator che di tacco batte Milinkovic-Savic. Sul finale del primo tempo arriva un'altra brutta notizia per Antonio Conte, che deve rinunciare a Lobotka per infortunio: al suo posto entra Gilmour.
Napoli-Genoa, il secondo tempo—
Il Napoli prova subito a livellare la sfida e lo fa con un'azione sostanzialmente uguale a quella che ha regalato il vantaggio al Genoa. Cross basso di Di Lorenzo dalla destra per McTominay, che sfiora soltanto di tacco senza trovare la porta. Al 49' altra tegola per Conte: si ferma anche Matteo Politano per infortunio, dentro De Bruyne al suo posto.
Al 57' il Napoli trova il gol del pareggio. Milinkovic-Savic pesca con un lancio lungo Spinazzola, che mette in mezzo per la testa di Hojlund. Nel contrasto aereo il pallone resta senza padroni ed Anguissa, di testa, ad avventarsi per primo per la rete dell'1-1. Insiste ancora il Napoli, sempre dalla destra. Anguissa dal fondo mette un pallone a rimorchio per Spinazzola, che calcia a botta sicura ma trova il muro eretto dalla difesa rossoblù.
Spinge con il piede sull'acceleratore il Napoli, che trova prima il gol con Hojlund su assist di De Bruyne, ma viene annullato per un offside in iniziale. Poi centra il palo con un colpo di testa di Di Lorenzo, ancora su cross di De Bruyne. Al 74' gli azzurri capitalizzano il forcing e trovano il gol del 2-1 con Hojlund, più lesto di tutti a ribattere a rete dopo la respinta della difesa genoana su una conclusione di Anguissa. Allo scoccare del 90' Lucca va vicino al tris con una conclusione da posizione defilata che trova le mani di Leali. Dopo 4 minuti di recupero, cala il sipario sul match del Maradona: vince il Napoli 2-1.
