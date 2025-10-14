Il commissario tecnico della nazionale albiceleste, ha parlato della possibilità di convocare il giallorosso dopo l'accostamento alla maglia azzurra

Giorgio Trobbiani 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 12:40)

Negli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza della possibilità di vedere Soulé con la maglia della Nazionale italiana. Il calciatore argentino, con possibilità anche di essere naturalizzato italiano, ha infatti indossato solo le maglie della Seleccion giovanile e non della principale, ma Lionel Scaloni ha voluto mettere subito in chiaro le cose.

Argentina, Scaloni netto sul futuro di Soulé — Matias Soulé sta facendo benissimo con la maglia della Roma e Lionel Scaloni ha affermato in merito ad un suo possibile utilizzo da parte della Nazionale italiana e non dell'Argentina: "Non credo sia possibile, è nel nostro mirino da un bel po' di tempo". Parole abbastanza chiare e dirette del ct argentino.

Scaloni ha poi aggiunto: "Vediamo in Soulé il futuro della nazionale argentina e presto avrà le sue occasioni. Seguo da tempo le sue prestazioni e so che sta crescendo molto, se continuerà così non ci saranno problemi". In questa stagione finora Soulé è stato un titolarissimo della Roma di Gian Piero Gasperini e non solo.

L'ex giocatore di Frosinone e Juventus è stato anche decisivo in diverse partite, ultima, ma non per importanza, quella in casa della Fiorentina di Stefano Pioli con il suo gol decisivo per la vittoria.