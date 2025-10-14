derbyderbyderby calcio italiano serie a Soulé, Scaloni chiude le porte all’Italia: “Per me è il futuro dell’Argentina”

Le parole

Soulé, Scaloni chiude le porte all’Italia: “Per me è il futuro dell’Argentina”

Soulé, Scaloni chiude le porte all’Italia: “Per me è il futuro dell’Argentina” - immagine 1
Il commissario tecnico della nazionale albiceleste, ha parlato della possibilità di convocare il giallorosso dopo l'accostamento alla maglia azzurra
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Negli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza della possibilità di vedere Soulé con la maglia della Nazionale italiana. Il calciatore argentino, con possibilità anche di essere naturalizzato italiano, ha infatti indossato solo le maglie della Seleccion giovanile e non della principale, ma Lionel Scaloni ha voluto mettere subito in chiaro le cose.

Argentina, Scaloni netto sul futuro di Soulé

—  

Matias Soulé sta facendo benissimo con la maglia della Roma e Lionel Scaloni ha affermato in merito ad un suo possibile utilizzo da parte della Nazionale italiana e non dell'Argentina: "Non credo sia possibile, è nel nostro mirino da un bel po' di tempo". Parole abbastanza chiare e dirette del ct argentino.

Soulé, Scaloni chiude le porte all’Italia: “Per me è il futuro dell’Argentina”- immagine 2
ROMA, ITALIA - 29 LUGLIO: In questa immagine diffusa il 30 luglio 2024, l'AS Roma presenta il nuovo acquisto Matias Soule durante il suo primo giorno al Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 29 luglio 2024 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Scaloni ha poi aggiunto: "Vediamo in Soulé il futuro della nazionale argentina e presto avrà le sue occasioni. Seguo da tempo le sue prestazioni e so che sta crescendo molto, se continuerà così non ci saranno problemi". In questa stagione finora Soulé è stato un titolarissimo della Roma di Gian Piero Gasperini e non solo.

Soulé, Scaloni chiude le porte all’Italia: “Per me è il futuro dell’Argentina”- immagine 3
Gasperini, allenatore della Roma dopo la vittoria nel derby della Capitale contro la Lazio (Getty Images)

L'ex giocatore di Frosinone e Juventus è stato anche decisivo in diverse partite, ultima, ma non per importanza, quella in casa della Fiorentina di Stefano Pioli con il suo gol decisivo per la vittoria.

Leggi anche
Cremonese, da Sanabria a Vazquez: l’etimologia dei cognomi della Serie A
Milan-Como in Australia, Maignan: “Non capisco perché il campionato italiano si debba...

© RIPRODUZIONE RISERVATA