Il portiere rossonero e della Nazionale Francese si schiera con Adrien Rabiot, che nei giorni scorsi ha criticato la scelta fatta dal campionato

Jacopo del Monaco 13 ottobre - 10:14

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Mike Maignan ha parlato della partita tra Milan e Como del mese di febbraio 2026. Le due squadre, in occasione della 24esima giornata di Serie A, giocheranno a Perth, in Australia, grazie all'ok arrivato dalla UEFA. Tuttavia, diversi personaggi nel mondo del calcio hanno criticato quest'iniziativa e si è aggiunto anche il portiere della Nazionale Francese.

Milan-Como, Maignan: "Pensano all'aspetto economico e perdiamo una partita in casa" — Nei mesi scorsi, la Lega Serie A ha fatto una proposta con lo scopo di far disputare la partita tra Milan e Como a Perth, in Australia. Le due squadre si affronteranno ad inizio febbraio, periodo in cui presso lo Stadio Giuseppe Meazza si terrà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali.

Nonostante la ferma contrarietà, la UEFA ha deciso di accettare la proposta soltanto in "via eccezionale". Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, a Le Figaro ha parlato dell'argomento dicendo: "È una follia. Ma si tratta di accordi economici per la visibilità del campionato. Si parla molto di calendari e salute, ma tutto ciò sembra veramente assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri. Come sempre, noi giocatori dobbiamo adattarci". Dopo le sue parole, è arrivata la risposta dell'ad della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, il quale ha dichiarato: "Rabiot si scorda che è pagato milioni di euro per giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all'estero".

In questo momento, i club sono fermi per la sosta delle Nazionali e sia Maignan che Rabiot sono stati convocati da Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia. Nel corso della conferenza stampa di ieri, il portiere transalpino ha toccato la questione sul match in Australia schierandosi con il centrocampista: "Sono completamente d'accordo con Rabiot. Si dimenticano molte cose e pensano troppo al lato economico. È una partita del campionato italiano e non capisco il motivo per cui giochi all'estero. Per di più, non disputeremo una partita in casa. Nonostante i nostri obiettivi siano alti, non dovremmo lasciare nulla al caso".