Il vincitore di tre Palloni d'Oro ha detto la sua opinione su Milan-Como e Villarreal-Barcellona, che si giocheranno rispettivamente a Perth e Miami

Jacopo del Monaco 8 ottobre - 19:09

I match Milan-Como e Villarreal-Barcellona, che si giocheranno rispettivamente a Perth e Miami, continuano a far discutere ed arriva l'opinione di Marco van Basten. Durante un'intervista per il canale sportivo olandese Ziggo Sport, il classe 1964 ha criticato duramente quest'iniziativa. Secondo il Cigno di Utrecht, le due partite all'estero falseranno il regolare svolgimento del campionato.

Marco van Basten contro le partite di campionato all'estero — Nonostante la UEFA abbia ribadito la sua contrarietà nel far disputare partite di campionato fuori dall'Europa, in via del tutto eccezionale ha deciso di concedere il via libera a LaLiga e alla Lega Serie A per l'organizzazione di due gare di campionato lontani dalle mura domestiche. La partita di dicembre tra Villarreal e Barcellona e quella di febbraio 2026 tra Milan e Como diverranno le prime di due campionati europei ad essere disputate fuori dal continente. Il match della Liga si giocherà a Miami, negli Stati Uniti, mentre rossoneri e lariani voleranno a Perth, in Australia. Questa decisione, negli ultimi giorni, ha ottenuto diverse opinioni negative soprattutto da parte di calciatori ed anche ex calciatori.

Nella giornata odierna è arrivata anche la dura critica di Marco van Basten, ex attaccante di Ajax e Milan. Durante l'intervista rilasciata al canale sportivo olandese Ziggo Sport, il Cigno di Utrecht ha attaccato in maniera pesante questa decisione di far giocare all'estero le partite di due dei più importanti campionati europei. Ecco le sue parole: "Hai un campionato che si gioca in Italia e l'altro in Spagna, ma improvvisamente ti ritrovi a giocare dall'altra parte del pianeta. Quando una squadra gioca in casa è sempre diverso, soprattutto per quanto riguarda i tifosi. Che razza di commedia è mai questa? Io non la capisco proprio e mi sembra una follia. Questa è una mancanza di verso i tifosi ed il Paese di quella competizione. Si tratta anche di un fallimento del campionato, che così viene falsato. In questo modo avviene una distorsione della competizione e ciò dovrebbe essere vietato".