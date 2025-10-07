La leggenda del calcio olandese Marco van Basten ha criticato in maniera durissima l'Ajax, sua ex squadra. In una recente intervista, il classe 1964 ha attaccato le persone che sono nell'attuale dirigenza dei Lancieri a causa delle ultime decisioni che hanno preso.
La rabbia di Marco van Basten contro l'Ajax: "Troppi gnomi e pagliacci in giro"
LE DICHIARAZIONI
Parole forti del classe 1964, che ha attaccato duramente la dirigenza della sua ex squadra per le ultime scelte fatte
