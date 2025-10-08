Il difensore dell'Arsenal sottolinea che la Francia vuole presentare la sua candidatura come protagonista alla prossima Coppa del Mondo.

Giammarco Probo 8 ottobre - 17:37

Il difensore francese William Saliba, attualmente all'Arsenal ha voluto dire la sua sul prossimo Mondiale che avrà inizio tra otto mesi. Il classe 2001 è uno dei pilastri della difesa di Arteta e si sta confermando tra i difensori migliori al mondo. Saliba, in conferenza stampa, ha avuto modo di parlare sia del suo impiego in Premier League e della prossima Coppa del Mondo.

Sulla prossima Coppa del Mondo 2026 — Tiene sempre banco la questione relativa le troppe partite che affrontano i giocatori, collegato al fatto che i club non vedono di buon occhio la partenza dei propri calciatori per le partite con la nazionale. Il francese ha risposto: "Tutte le partite hanno un livello importante. Ed è sempre speciale venire a rappresentare il proprio paese. Non ci sono partite facili in Nazionale. Vogliamo battere tutte le squadre per qualificarci il più rapidamente possibile alla Coppa del Mondo. Per ora non abbiamo guardato video in modo specifico. Ma a cena ci sono sempre gli highlights delle loro partite contro l'Islanda e l'Ucraina. L'analisi collettiva penso arriverà presto"

Saliba, infine, ha espresso il proprio pensiero circa le favorite al prossimo Mondiale: "Il Mondiale è tra otto mesi. È vero che Spagna e Argentina hanno vinto le ultime due grandi competizioni. Ma non ci fanno paura. Spero che ci qualificheremo e che ci prenderemo la rivincita alla Coppa Del Mondo. Parliamo molto del mondiale. È la competizione più bella del calcio. Tutti vogliono esserci. Non c'è niente di più importante di quello. Non aspettiamo altro"