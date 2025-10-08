La pausa nazionali che ferma i campionati per due settimane è utile per riflettere e sempre una ghiotta occasione per fomentare polemiche e aumentare la mole di critiche, soprattutto nei confronti dei commissari tecnici alle prese con scelte difficili e discutibili. Quelle di Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra, sono sempre sezionate sotto la lente di ingrandimento e analisi di stampa e tabloid. Nel frattempo l'Arsenal capolista della Premier League, valuta se ci sia bisogno di uno stadio più grande. Nonostante l'Emirates Stadium abbia una capienza superiore ai 60mila posti, la richiesta di biglietti sempre maggiore impone riflessione importanti.