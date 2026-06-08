Una delle figure più iconiche del calcio europeo degli ultimi anni è pronta a intraprendere una nuova sfida. Yaya Touré, leggenda del Manchester City e protagonista di una carriera ricca di successi, ha ottenuto il suo primo incarico da allenatore capo. L'ex centrocampista ivoriano è stato infatti nominato nuovo tecnico dello Slovan Bratislava, una delle società più prestigiose del calcio slovacco.

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Il primo incarico in panchina per Yaya Touré

Per Touré si tratta di una tappa particolarmente significativa nel percorso intrapreso dopo il ritiro dal calcio giocato. Dopo aver accumulato esperienza all'interno di diversi staff tecnici e aver completato il proprio percorso di formazione da allenatore, l'ex stella africana avrà ora l'opportunità di guidare una prima squadra da protagonista assoluto.

Lo Slovan Bratislava rappresenta una realtà importante nel panorama calcistico slovacco. Il club della capitale è storicamente la squadra più titolata del Paese e negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nelle competizioni europee, diventando un punto di riferimento del calcio nazionale. L'arrivo di Touré ha immediatamente acceso l'entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. La sua esperienza internazionale, maturata nei principali campionati europei, viene considerata un valore aggiunto per una squadra che punta a confermarsi ai vertici del campionato slovacco e a migliorare il proprio rendimento anche nelle coppe continentali.

🚨🚨| BREAKING: Manchester City legend Yaya Touré has secured his first head coaching job, taking over as manager of Slovakian giants Slovan Bratislava.



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Da calciatore, Touré ha lasciato un segno indelebile soprattutto con la maglia del Manchester City, club con cui ha conquistato numerosi trofei e contribuito in maniera decisiva alla crescita della società inglese fino a trasformarla in una delle potenze del calcio mondiale. Dotato di forza fisica, qualità tecnica e leadership, è stato uno dei centrocampisti più completi della sua generazione.

Ora il 43enne ivoriano è chiamato a trasferire quelle stesse qualità in panchina. La sfida allo Slovan Bratislava rappresenta un banco di prova importante per comprendere le sue potenzialità come allenatore e per avviare una carriera che molti osservatori seguono con grande interesse. Per Yaya Touré si apre dunque un nuovo capitolo. Dopo aver conquistato il calcio da protagonista in campo, è arrivato il momento di provare a farlo anche dalla panchina.

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