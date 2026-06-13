Una battuta diventata virale in pochissimo tempo e inevitabili reazioni da parte dei vertici sportivi italiani: la vicenda Infantino-Italia tiene banco a Mondiali appena iniziati e racconta molto più di una semplice incomprensione.

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La battuta di Infantino

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Le risposte di Abodi e della FIGC

A margine della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, in un'intervista all'emittente brasiliana 'CazéTV', il presidente della FIFAha ironizzato sulla mancata qualificazione dell'nelle ultime tre edizioni della Coppa del Mondo. Parlando del possibile allargamento delle partecipanti nel format mondiale, ha infatti dichiarato: "Con 64 squadre, magari l'Italia si qualificherebbe. Magari dovremo arrivare a 228...". Una frase pronunciata con il sorriso sulle labbra, ma tutt'altro che indolore, che ha infatti fatto il giro dei social rapidamente, accendendo il dibattito e la rivolta dei tifosi azzurri.In ambienti federali, le parole disono state giudicate fuori luogo e poco rispettose nei confronti del movimento calcistico italiano. Come riportato dall'ANSA, la risposta dellaè infatti arrivata: "È stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana. Nella vittoria e nella sconfitta il calcio insegna i valori, a cominciare dal rispetto", ha replicato la Federcalcio. Il contesto italiano è ulteriormente aggravato dalla situazione interna della federazione, con il presidentedimissionario e rimasto in carica solo per gli atti indifferibili.

Anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha scelto di replicare al presidente della FIFA ma con tono meno polemico, chiedendo però un confronto diretto: "Siccome la distanza tra Italia e Messico è ampia è meglio sentirsi al telefono per capire, compatibilmente con i suoi impegni. Mi interessa sapere il suo pensiero diretto".

ROMA, ITALIA - 6 MARZO 2017: Andrea Abodi partecipa alle nuove elezioni presidenziali della Federazione Italiana Calcio (FIGC). (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

La 'retromarcia' social di Infantino

Nella serata italiana,ha pubblicato un post sul suo profilo ufficialecon una foto accanto a, leggenda azzurra, presente alla partita inaugurale: "Quello del 1970 fu un torneo straordinario, proprio come lo sarà questo nel 2026, anche senza i quattro volte Campioni del Mondo dell'Italia. Gli Azzurri torneranno presto e non vedo l'ora di vederli protagonisti alla qualificazione del centenario nel 2030". Per molti una mossa social per riprendere il consenso dei tifosi Azzurri, per altri direttamente un passo indietro rispetto alle sue parole provocanti.

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