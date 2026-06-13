Il Mondiale ha una caratteristica unica: azzera tutto. Non importa quanti trofei hai vinto, quanti record hai stabilito o quale sia il tuo posto nel ranking. Quando l'arbitro fischia l'inizio, esistono soltanto novanta minuti e l'occasione di scrivere il capitolo successivo della tua storia. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno alle ore 00:00 italiane, Brasile e Marocco si ritroveranno uno di fronte all'altro al MetLife Stadium di East Rutherford per una delle sfide più affascinanti della prima giornata dei Mondiali 2026. Da una parte la nazionale più vincente della storia, affidata per la prima volta a Carlo Ancelotti in una Coppa del Mondo. Dall'altra la squadra che più di ogni altra ha dimostrato negli ultimi anni che il coraggio può cambiare le gerarchie del calcio internazionale.

Il Brasile vuole tornare a sentirsi Brasile. Il Marocco vuole dimostrare che la semifinale raggiunta nel 2022 non è stata un'eccezione ma l'inizio di qualcosa di più grande. Due percorsi diversi, due energie differenti, un solo obiettivo: partire forte nel Gruppo B e mandare subito un messaggio al resto del torneo. Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere Brasile-Marocco in diretta TV e streaming, con i canali ufficiali, le piattaforme di riferimento e le principali opzioni per seguire l'incontro live. Nella tabella riportata più avanti sarà inoltre possibile scoprire come vedere numerosi eventi sportivi in streaming attraverso le piattaforme abilitate.

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Dove vedere Brasile-Marocco in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Argentina-Francia, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai1 e su Dazn e in streaming ufficiale su Raiplay e su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento del Brasile

Per Carlo Ancelotti si tratta del primo vero esame sulla panchina verdeoro. Dopo una fase di qualificazione complicata e un periodo di ricostruzione, il Brasile sembra aver ritrovato fiducia grazie alle recenti vittorie contro Croazia, Panama ed Egitto. I verdeoro restano una delle nazionali più talentuose del torneo e puntano su giocatori del calibro di Vinicius Junior, Raphinha, Bruno Guimaraes e Marquinhos per tornare protagonisti.

LONDRA, INGHILTERRA - 15 NOVEMBRE 2025: Bruno Guimarães controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal disputata all'Emirates Stadium il 15 novembre 2025 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Il momento del Marocco

Situazione girone

Il, però, non ha alcuna intenzione di limitarsi a partecipare. I Leoni dell'Atlante hanno raggiunto la semifinale mondiale nel 2022 e da allora hanno consolidato il proprio status internazionale. Con, Ounahi e Bounou, la formazione guidata da Mohamed Ouahbi dispone di qualità, esperienza e organizzazione tattica sufficienti per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Nel Gruppo C tutti guardano il Brasile, ma nessuno può permettersi di sottovalutare il Marocco. La nazionale di Carlo Ancelotti parte con l'obiettivo dichiarato di chiudere al primo posto e arrivare nella fase a eliminazione diretta con un percorso il più favorevole possibile. Dall'altra parte i Leoni dell'Atlante sognano di ripetere la storica cavalcata del 2022 e sanno che un risultato positivo all'esordio potrebbe cambiare completamente gli equilibri del raggruppamento.

A completare il gruppo ci sono Scozia e Haiti, due nazionali che sulla carta partono un gradino sotto ma che potrebbero trasformarsi in arbitri della qualificazione. Proprio per questo motivo Brasile-Marocco assume immediatamente il valore di uno scontro diretto per la vetta.

Le probabili formazioni di Brasile-Marocco

Carlo Ancelotti dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1, sistema che ha iniziato a prendere forma negli ultimi mesi e che punta molto sulla qualità degli uomini offensivi. Tra i pali spazio ad Alisson, protetto dalla coppia centrale composta da Marquinhos e Gabriel Magalhães. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Danilo e Alex Sandro, chiamati ad accompagnare costantemente la manovra. In mezzo al campo esperienza e leadership con Casemiro e Bruno Guimarães, mentre sulla trequarti sarà affidato a Lucas Paquetá il compito di collegare centrocampo e attacco. Le principali fonti di pericolo arriveranno però dagli esterni, con Raphinha e Vinicius Junior pronti ad accendere la partita con velocità e uno contro uno. In avanti, complice l'assenza di Neymar, il riferimento offensivo dovrebbe essere Matheus Cunha.

Il Marocco di Mohamed Ouahbi risponderà con un modulo speculare, facendo affidamento sull'organizzazione che negli ultimi anni ha reso i Leoni dell'Atlante una delle nazionali più difficili da affrontare. Davanti a Bounou agirà una difesa guidata dall'esperienza di Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui sulle fasce, con Diop e Riad al centro. In mediana toccherà a El Aynaoui e Bouaddi garantire equilibrio e copertura, lasciando maggiore libertà ai giocatori più tecnici. Tutta la fantasia offensiva passerà infatti dai piedi di Brahim Diaz, Ounahi e Rahimi, chiamati a supportare Saibari, favorito per occupare il ruolo di centravanti nel debutto mondiale della formazione nordafricana.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Guimarães; Raphinha, Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, Rahimi; Saibari.

LENS, FRANCIA - 31 MARZO 2026: Brahim Díaz osserva il terreno di gioco durante la partita amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay disputata allo Stade Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Cosa aspettarsi dalla partita

Brasile-Marocco ha tutte le caratteristiche per diventare una delle sfide più interessanti della prima giornata dei Mondiali 2026. Da una parte la qualità offensiva della Seleção, dall'altra l'organizzazione e l'intensità di una nazionale che negli ultimi anni ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

È lecito attendersi un Brasile più propositivo nel possesso palla, con Vinicius Junior, Raphinha e Paquetá incaricati di creare superiorità numerica tra le linee e aprire spazi per gli inserimenti di Matheus Cunha. La squadra di Ancelotti proverà probabilmente a controllare il ritmo dell'incontro, sfruttando la tecnica dei propri interpreti e il talento individuale negli ultimi trenta metri.

Il Marocco, invece, potrebbe scegliere un approccio più attendista, cercando di mantenere compattezza tra i reparti e colpire in ripartenza. Le accelerazioni di Hakimi sulla fascia destra, unite alla fantasia di Brahim Diaz e alla capacità di Ounahi di muoversi tra le linee, rappresentano armi potenzialmente molto pericolose contro una difesa brasiliana che non sempre ha dato garanzie assolute nelle ultime uscite.

La sensazione è che il Brasile parta con qualcosa in più sul piano tecnico, ma il Marocco possieda le qualità necessarie per rendere la gara aperta fino all'ultimo minuto. Il ritmo potrebbe aumentare progressivamente con il passare del tempo, soprattutto se il risultato dovesse restare in equilibrio nella prima ora di gioco.

Brasile-Marocco sarà visibile in diretta TV su Rai1 e su Dazn e in streaming ufficiale su Raiplay e su Dazn. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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