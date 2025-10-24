Il difensore gallese si è svincolato in estate dal Luton e aveva già cominciato ad allenarsi con la sua nuova squadra per recuperare la forma fisica

Filippo Montoli 24 ottobre - 10:02

Il difensore Tom Lockyer è un nuovo giocatore del Bristol Rovers. Dopo l'arresto cardiaco del dicembre 2023 ha finalmente ottenuto il via libera al suo rientro. Il gallese collassò in campo durante la gara di Premier League tra Bournemouth e Luton. Rimasto da allora sotto contratto con gli Hatters, si è svincolato questa estate. Lockyer ha deciso quindi di tornare nel club dove tutto è iniziato nel 2013.

L'entusiasmo di Lockyer: "Tornare a giocare e farlo a casa è un sogno" — Era il 16 dicembre 2023 quando tutto il mondo della Premier League e del calcio rimase con il fiato sospeso. Al 59esimo minuto di Bournemouth-Luton, Tom Lockyer si accasciava a terra per via di un arresto cardiaco. Era la seconda volta in circa sei mesi che il gallese soffriva di problemi di cuore in campo. La prima durante i playoff di Championship, che si conclusero con la promozione degli Hatters. Il caso aprì un enorme dibattito in Inghilterra sulla salute dei giocatori. Oggi il peggio è passato e finalmente Lockyer può tornare a calcare un campo da calcio.

Terminato il contratto con il Luton, il gallese aveva già cominciato ad allenarsi con il Bristol Rovers. Riottenuta una forma fisica adeguata, il club che lanciò la sua carriera professionistica ha formalizzato l'acquisto nei giorni scorsi. Dopo sei anni, Lockyer fa ritorno nella città al confine con il Galles. Qui debuttò nel lontano 2013 in League Two, attuale categoria della squadra. Il difensore potrebbe scendere in campo già nella partita di questo weekend contro il Crawley.

Lockyer si è detto entusiasta di quello che a tutti gli effetti è un nuovo inizio: "È davvero bello essere nuovamente un calciatore del Bristol. Mi allenavo qui da un po' e non appena ho saputo che l'allenatore voleva integrarmi nella squadra non ho avuto alcun dubbio. Ho lavorato duramente per questo negli ultimi due anni. Volevo solo tornare a giocare e quale modo migliore di farlo se non a casa?".