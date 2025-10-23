Messi e Inter Miami, rinnovo e stadio nuovo: avanti insieme fino al 2028

In mattinata, la Florida si è svegliata travolta dalla grande notizia. Nel frattempo, la squadra di Beckham prepara il primo turno dei playoff contro Nashville.

Samuele Dello Monaco 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 19:39)

Con un video social, dal titolo "Liberi di sognare" (un chiaro riferimento al nuovissimo Freedom Park), l'Inter Miami ha annunciato il rinnovo di Messi. Le due parti hanno trovato un accordo fino al 2027, con opzione per il 2028. Le cifre del nuovo contratto non sono state rese note, ma quel che è certo è che Lionel Messi ha deciso di scacciare le voci di un presunto ritiro.

L'importanza del rinnovo di Messi a Miami — La MLS si prepara ad ammirare le gesta del campione argentino fino al 2028, quando la "Pulce" avrà 41 anni. Sullo sfondo del cantiere del nuovo Freedom Park, che in teoria sarà pronto entro il 2026, le foto raffigurano un Messi raggiante, al momento della firma sul nuovo contratto. Il dieci argentino continuerà nella sua missione, affiancato da De Paul e Suarez, di costruire e far crescere una rosa ricca di giovani talenti. Oltre ovviamente all'avvicinamento al Mondiale in Canada, Usa e Messico del 2026.

Secondo la stampa statunitense, il club di Miami, con il rinnovo di uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio, punta a incrementare le vendite di biglietti per il nuovo stadio, già disponibili in pacchetti particolari o in prevendita. L'impianto avrà una capienza di 25.000 spettatori e sarà dedicato a Jorge Mas Canosa, padre degli attuali proprietari Jorge Mas e José Mas. Messi sarà così il primo "ambasciatore" del più grande progetto della franchigia di cui è proprietario anche David Beckham. Nell'ultima stagione Messi ha realizzato 29 gol e 19 assist in 28 partite, conducendo l'Inter Miami al terzo posto in regular season. A partire da sabato notte, la squadra della Florida sarà impegnata nel primo turno dei playoff della Eastern Conference, nella serie contro Nashville.