Affrontare Cristiano Ronaldo non è una cosa che, nella vita di un calciatore, succede tutti i giorni. Tanti sono stati gli avversari da lui affrontati ed uno di questi risponde al nome di Roger Guedes. Nato nel 1996, dopo aver giocato principalmente in Brasile e per tre anni in Cina con la maglia dello Shandong Taishan , da due anni ha iniziato una nuova esperienza calcistica in Qatar con l'Al-Rayyan. La scorsa stagione, grazie ai suoi 25 gol, il brasiliano ha vinto il titolo di capocannoniere della Qatar Super League . Lo scorso anno, in occasione di un match della Champions League asiatica , l'Al-Rayyan ha perso 2-1 in casa dell' Al-Nassr . In una recente intervista per TNT Sport Brazil, Guedes ha parlato di quella partita e dell'incontro con CR7.

Le parole dell'attaccante brasiliano: "Quando ha iniziato la sua carriera, io ero un bambino. Scherzavo sempre con mia moglie dicendo che il mio sogno era quello di incontrare LeBron James e Cristiano Ronaldo. Ho avuto il privilegio di giocare contro quest'ultimo, sono riuscito a segnare e anche lui ha fatto gol. Purtroppo abbiamo perso, ma la cosa più importante è stata incontrarlo. Poi sono rimasto sorpreso perché ha iniziato a parlare in un momento in cui la gara è stata interrotta. Mi ha chiesto com'era giocare in Qatar ed io gli ho chiesto la sua maglia. Mi aveva già incontrato quella mattina perché mio figlio era andato in hotel visto che voleva fare una foto con lui, l'ha salutato e gli ha dato una maglia". Guedes, tra l'altro, ha sottolineato che ha intenzione di incorniciare la maglia di CR7, il quale ha ammesso di "amare i brasiliani".