Grazie al successo di ieri sera, la squadra giallonera continuerà il suo percorso per difendere il titolo vinto nella passata stagione

Jacopo del Monaco 29 ottobre - 11:05

Gli ottavi di finale della King's Cup, ovvero la Coppa dell'Arabia Saudita, hanno messo di fronte l'Al-Nassr e l'Al-Ittihad. La squadra in cui giocano Cristiano Ronaldo e João Felix ha affrontato i detentori del torneo, che hanno come allenatore l'ex Milan Sergio Conceição. I gialloneri hanno staccato il pass per il prossimo turno vincendo 1-2 grazie ai gol di Karim Benzema e l'ex Roma Houssem Aouar.

L'Al-Ittihad vince contro l'Al-Nassr e passa il turno in King's Cup — Durante la giornata di ieri si sono giocate diverse partite di calcio tra campionati e coppe. In Italia, si sta svolgendo il turno infrasettimanale di Serie A iniziato con la vittoria del Napoli a Lecce grazie al gol di Anguissa ed il pareggio per 1-1 tra Atalanta e Milan. In altri Paesi, si stanno giocando le coppe nazionali come la Carabao Cup in Inghilterra, la Copa del Rey in Spagna ed in Arabia Saudita abbiamo la King's Cup. Tre big come l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, l'Al-Ahli di Demiral e l'Al-Qadsiah di Retegui hanno superato gli ottavi di finale, ma il match di spicco è stato quello tra l'Al-Nassr e l'Al-Ittihad, la squadra di CR7 contro i detentori della coppa.

La squadra giallonera, che la scorsa stagione ha vinto anche la Saudi Pro League, ha battuto 1-2 la compagine allenata da Jorge Jesus, altro portoghese della sfida. Al minuto 15, l'ex Real Madrid Benzema ha sbloccato l'incontro su assist di Moussa Diaby, ex calciatore dell'Aston Villa. Un quarto d'ora più tardi, i padroni di casa riportano la gara in equilibrio grazie al gol di Ângelo mentre nei minuti di recupero del primo tempo Aouar riporta in vantaggio i gialloneri. Nonostante l'espulsione di Al-Jelidan nei primi minuti della ripresa, la squadra di Conceiçao ha saputo difendere il risultato eliminando così l'Al-Nassr che, per la seconda stagione di fila, esce dalla coppa saudita agli ottavi.