Il figlio della stella portoghese prosegue la tradizione di famiglia entrando nell’Under 16 e sognando una carriera ai massimi livelli

Eugenio D'Antonio 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 15:32)

La leggenda di Cristiano Ronaldo continua attraverso suo figlio. Cristiano Ronaldo Jr, a soli 15 anni, è stato convocato per la prima volta nella nazionale Under 16 del Portogallo, un passo importante che segna l’inizio del suo percorso verso il calcio professionistico e, forse, verso la realizzazione del sogno del padre: vederlo un giorno giocare nella stessa squadra.

Sulle orme di una leggenda Il giovane Ronaldo ha già dimostrato di avere talento, disciplina e grande passione per il calcio. Cresciuto tra Spagna, Italia e Arabia Saudita seguendo la carriera del padre, oggi gioca nelle giovanili dell’Al Nassr, lo stesso club in cui milita Cristiano Ronaldo senior. Con la nazionale Under 15 portoghese, ha già lasciato il segno: ha indossato la maglia numero 7, proprio come il padre, segnando una doppietta nel torneo “Vlatko Markovic” e contribuendo alla vittoria finale. Quell’ esperienza gli ha permesso di mettere in mostra le sue qualità tecniche e la mentalità vincente che sembra aver ereditato.

La scelta del Portogallo e il futuro che si apre — Cristiano Jr avrebbe potuto scegliere tra sei nazionalità diverse, ma la sua decisione è stata chiara: rappresentare il Portogallo e continuare la tradizione di famiglia. La convocazione con l’Under 16, in vista di un torneo amichevole in Turchia contro Inghilterra, Galles e i padroni di casa, sarà l’occasione perfetta per misurarsi con avversari di alto livello e capire a che punto sia la sua crescita.

Il suo cammino è appena cominciato, ma le aspettative sono enormi. Portare il cognome Ronaldo non è facile, eppure il giovane Cristiano sembra pronto a scrivere il proprio capitolo, con determinazione e voglia di migliorare giorno dopo giorno. Il sogno del padre – quello di condividere il campo con suo figlio – potrebbe non essere più così lontano.