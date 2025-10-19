Il gol del momentaneo 2-1 nel match del campionato arabo di sabato sera avvicina il portoghese alle 1000 marcature, ma soprattutto alle 100 con la sua squadra

Filippo Montoli 19 ottobre - 15:55

Cristiano Ronaldo ha raggiunto gli 800 gol in carriera a livello di club. Il momentaneo 2-1 in Al-Nassr contro Al-Fateh è anche il 99esimo con gli arabi. Al portoghese manca così una sola rete per stabilire un nuovo record difficilmente imitabile. Quello delle 100 marcature con almeno 4 squadre di club diverse. L'Al-Nassr andrebbe a unirsi a Manchester United, Real Madrid e Juventus, le altre con cui Cristiano Ronaldo è arrivato a quella cifra.

Cristiano Ronaldo, con un gol raggiunge quota 100 con 4 club diversi — L'avanzare dell'età non sembra avere effetti su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Nello stesso weekend l'argentino ha ottenuto la golden boot della regular season della MLS grazie alla tripletta di domenica notte. Il portoghese, invece, ha marcato il suo 800esimo gol con squadre di club. Quello contro l'Al-Fateh non è però solo questo. Si tratta anche della rete numero 99 con l'Al-Nassr. Al lusitano manca dunque un solo gol per arrivare a 100 anche con gli arabi, dopo averli segnati con Manchester United (118), Real Madrid (450) e Juventus (101).

Ronaldo diventerebbe il primo calciatore della storia a raggiungere questo incredibile traguardo. Al momento, infatti, condivide il record di 100 reti con 3 squadre diverse insieme a Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona) e Neymar (Santos, Barcellona e Psg). Il portoghese, che ha anche sbagliato un rigore nella partita di sabato sera, potrebbe scrivere ancora un pezzo di storia mercoledì nella Champions League asiatica.

L'Al-Nassr sarà impegnato il 22 ottobre sul campo degli indiani del Goa. Per ora Ronaldo non ha ancora disputato una gara della competizione. In caso di assenza, bisognerà aspettare il 25 ottobre, quando la sua squadra giocherà contro l'Al-Hazem in campionato. Il portoghese punta anche a raggiungere i 1000 gol in carriera. Con quello contro l'Al-Fateh è ora a quota 949.