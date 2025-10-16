In Argentina, in occasione di un'importante partita della Serie B, su alcuni biglietti è presente l'immagine di Cristiano Ronaldo. Questo particolare ha fatto il giro del web soprattutto nel Paese sudamericano, suscitando ironia ma anche diverse polemiche. Ma, a quanto pare, sembra essere una svista da parte della Federcalcio argentina.
Argentina
Cristiano Ronaldo finisce sui biglietti della finale della Serie B argentina
Serie B Argentina, l'immagine di Cristiano Ronaldo sui biglietti—
Alle ore 21:00 italiane di domenica 19 ottobre si giocherà in Argentina una partita molto importante. Infatti, presso l'Estadio Único San Nicolás si affronteranno il Club Ciudad de Bolivar e l'Atlético de Rafaela. I due club militano nella seconda divisione e domenica si giocheranno la possibilità di accedere alla massima divisione nazionale. Ovviamente ha già avuto inizio la vendita dei biglietti per questo match importante per le due compagini ed i rispettivi tifosi. Come riportato da differenti media argentini, alcuni biglietti presentano una particolarità, ovvero l'immagine di Cristiano Ronaldo, ex attaccante di Manchester United e Real Madrid oggi all'Al-Nassr. La cosa ancor più particolare è che solo alcuni biglietti hanno l'immagine del capitano della Nazionale Portoghese. Ciò ha scatenato non solo tanta ironia sui social, ma anche diverse polemiche.
A quanto pare, si tratta di una svista dell'AFA, ovvero la Federazione calcistica Argentina, che avrebbe mandato all'Atlético de Rafaela un migliaio di biglietti da mettere in vendita. Oltre alla presenza di CR7, diversi utenti sui social hanno notato altri particolari insoliti, come i diversi font sul biglietto, il vecchio logo della Federcalcio argentina con sole due stelle e delle linee marroni presenti senza alcun significato.
L'Atlético de Rafaela non sa da dove provengano i biglietti e ha già chiesto la sostituzione con quelli tradizionali. Dal lato del Club Ciudad de Bolivar, invece, non sono state riscontrate anomalie. Infatti i biglietti da loro venduti sono quelli tradizionali e non presentano immagini di CR7 o di altri giocatori.
