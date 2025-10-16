Serie B Argentina, l'immagine di Cristiano Ronaldo sui biglietti

Alle ore 21:00 italiane di domenica 19 ottobre si giocherà in Argentina una partita molto importante. Infatti, presso l'Estadio Único San Nicolás si affronteranno il Club Ciudad de Bolivar e l'Atlético de Rafaela. I due club militano nella seconda divisione e domenica si giocheranno la possibilità di accedere alla massima divisione nazionale. Ovviamente ha già avuto inizio la vendita dei biglietti per questo match importante per le due compagini ed i rispettivi tifosi. Come riportato da differenti media argentini, alcuni biglietti presentano una particolarità, ovvero l'immagine di Cristiano Ronaldo, ex attaccante di Manchester United e Real Madrid oggi all'Al-Nassr. La cosa ancor più particolare è che solo alcuni biglietti hanno l'immagine del capitano della Nazionale Portoghese. Ciò ha scatenato non solo tanta ironia sui social, ma anche diverse polemiche.