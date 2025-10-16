L'allenatore italiano e la leggenda portoghese hanno lavorato insieme alla Juventus nella stagione 2020/2021 con numerose problematiche sulla gestione del portoghese

Jacopo del Monaco 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 14:06)

Nella stagione 2020/2021, Andrea Pirlo ha avuto l'onore di allenare una leggenda del calcio come Cristiano Ronaldo alla Juventus. I due hanno collaborato soltanto in quell'occasione, dato l'esonero dell'italiano a fine annata. Attualmente, entrambi sono in Medio Oriente: il primo allena lo United FC, squadra di Dubai; il secondo gioca per l'Al-Nassr in Saudi Pro League. Di recente, un ex membro dello staff tecnico di Pirlo ha parlato del rapporto tra l'italiano ed il portoghese.

Ex vice di Pirlo: "Cristiano Ronaldo era fuori dalle sue strategie" — La Juventus ha concluso la stagione 2020/2021 vincendo la Coppa Italia battendo l'Atalanta in finale e la Supercoppa nazionale contro il Napoli. Questi sono stati gli unici trofei da allenatore bianconero di Andrea Pirlo, che oggi allena negli Emirati Arabi Uniti. Tra i giocatori allenati a Torino c'era anche Cristiano Ronaldo, che in quella stagione ha vinto il titolo di capocannoniere della Serie A. A quanto pare, però, l'allenatore ed il calciatore non avevano un ottimo rapporto a livello tattico e l'ha rivelato Alparslan Erdem. Quest'ultimo faceva parte dello staff tecnico di Pirlo al Karagumruk, squadra turca che l'ex centrocampista del Milan ha allenato nella stagione 22/23.

Durante il podcast Stammplatz del quotidiano tedesco Bild, Erdem ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ad un certo punto, durante una riunione, l'analista di Pirlo ci ha fornito alcuni dati riguardanti il periodo alla Juve come esempio. Cristiano Ronaldo non si adattava affatto al suo stile di gioco. Voleva spingere in avanti, e i dati mostravano che Ronaldo era il più debole quando si trattava di sprint. Non voleva, ma non c'era niente che potesse fare perché si parlava di CR7. Morata, invece, era perfetto per il suo 4-4-2. Ronaldo non rientrava nella strategia che aveva in mente, ma allo stesso tempo non poteva permettersi di toglierlo dalla squadra".