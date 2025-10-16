Il calcio incorona i suoi talenti migliori a suon di gol, prestazioni ed assist, coinvolgendo spesso i tifosi con giocate incredibili e skill sensazionali. Molti aspetti tecnici però, vengono spesso messi in secondo piano, facendo brillare giocatori particolarmente funzionali al gioco di determinate squadre e allenatori. Segue questo fil rouge lo studio condotto dal CIES Football Observator in collaborazione con Impect, che hanno stilato indici di performance in base a otto macroaree, fornendo una classifica dei migliori giocatori dei maggiori campionati nell'ultimo semestre.