Il calcio incorona i suoi talenti migliori a suon di gol, prestazioni ed assist, coinvolgendo spesso i tifosi con giocate incredibili e skill sensazionali. Molti aspetti tecnici però, vengono spesso messi in secondo piano, facendo brillare giocatori particolarmente funzionali al gioco di determinate squadre e allenatori. Segue questo fil rouge lo studio condotto dal CIES Football Observator in collaborazione con Impect, che hanno stilato indici di performance in base a otto macroaree, fornendo una classifica dei migliori giocatori dei maggiori campionati nell'ultimo semestre.
L'ANALISI
Il CIES elegge i migliori giocatori dell’ultimo semestre: svettano Mbappé e Haaland
La classifica del CIES con i migliori giocatori dell'ultimo semestre—
Il CIES è sempre attento ad analizzare tutti i dati riguardanti il calcio mondiale, stilando in sinergia con Impect, cento indici di performance basati su otto macroaree di gioco. Sono quindi stati scelti i 50 calciatori con i migliori valori per area per le partite di campionato negli ultimi sei mesi, con lo stesso giocatore che appare solo nella classifica dell'area con il suo punteggio più alto.
I primi per le loro aree di competenza con il punteggio di 100/100 sono Virgil van Dijk per la difesa aerea, Moisés Caicedo per la difesa palla a terra, Rúben Dias per la costruzione difensiva, Pedri González per la costruzione offensiva, Michael Olise per le percussioni, Lamine Yamal per gli assist, Kylian Mbappé per la finalizzazione ed Erling Haaland per l'attacco aereo.
I giocatori più giovani nella top 50 di ogni registro sono invece Eivind Helland per la difesa aerea, Agustín Medina per la difesa palla a terra, Pau Cubarsí per la costruzione difensiva, Warren Zaïre-Emery per la costruzione offensiva, Estêvão Willian per le percussioni, ancora Lamine Yamal per gli assist, Franco Mastantuono per la finalizzazione e Thierno Barry per l'attacco aereo.
Brillano tanti italiani e campioni della serie A—
Nelle varie classifiche, vediamo anche numerosi calciatori che militano in serie A. Per la difesa palla a terra con il punteggio di 94,4 al settimo posto figura Manuel Locatelli della Juventus mentre con il punteggio di 93.7 segue Stefan de Vrij dell'Inter. Per la difesa aerea, il primo che si incontra è Kempf del Como con un punteggio di 91,1 mentre per la costruzione difensiva a primeggiare c'è Amir Rrahmani del Napoli con 91.4.
Per la costruzione offensiva svetta già Luka Modric del Milan con un punteggio di 91,8 mentre c'è Yildiz della Juventus per le percussioni e un punteggio di 91,3. Per gli assist c'è una combo di grande qualità per la serie A: al quinto posto Dimarco dell'Inter con 93,3, stesso punteggio di Kevin De Bruyne del Napoli. Per le finalizzazioni c'è Scott McTominay ancora degli azzurri con 90.5, appena fuori la top 10 e infine per l'attacco aereo c'è Matteo Pellegrino del Parma con 92,4.
