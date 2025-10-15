Soltanto un mese fa aveva eguagliato la statistica del guatemalteco e ieri sera l'ha superato segnando due reti

Jacopo del Monaco 15 ottobre - 09:01

Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia del calcio a suon di gol e record. A 40 anni, l'ex attaccante della Juventus sta dimostrando al mondo che non ha ancora intenzione di smettere. Ieri sera, durante la partita tra Portogallo ed Ungheria, il classe 1985 ha segnato una doppietta importante. Grazie a questi due gol, sale a quota 41 gol nelle qualificazioni ai Mondiali diventandone il miglior marcatore. Soltanto un mese fa aveva eguagliato Carlos Ruiz a quota 39.

Altro record storico firmato da Cristiano Ronaldo — Nei giorni scorsi, durante una serata di gala tenutasi in Portogallo, Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Prestige Award e lui ha dichiarato che non lo considera come "un premio di fine carriera, ma come riconoscimento di anni di impegno e passione". Il capitano della Nazionale Portoghese sa che il ritiro si sta avvicinando, ma non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo ed ora il suo scopo è quello di aiutare il suo club, ovvero l'Al-Nassr, che la Nazionale. CR7 sogna di portare il suo Paese al Mondiale del 2026, che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti.

Ieri sera, il Portogallo ha affrontato l'Ungheria nella partita valevole per la qualificazione alla competizione intercontinentale. Le due selezioni hanno pareggiato 2-2, con il calciatore del Liverpool Dominik Szoboszlai che ha segnato la seconda rete per i magiari al 91esimo. Ma la serata di ieri è entrata nella storia del calcio grazie a Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nella prima frazione di gioco.

Il classe 1985 ha toccato quota 41 reti nelle qualificazioni ai Mondiali diventandone, così, il miglior marcatore della storia. Un mese fa aveva raggiunto Caros Ruiz, ex attaccante del Guatemala che con 39 gol deteneva il record da alcuni anni. Con la sua doppietta, l'ex Manchester United e Real Madrid sta continuando a scrivere la storia del calcio ed ora è a 143 reti col Portogallo e, in generale, ne ha realizzati 948.