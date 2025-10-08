A 40 anni, il capitano della Nazionale Portoghese vuole portare il suo Paese al Mondiale del prossimo anno approfondendo un cambiamento che ha avuto nel modo di gestire la carriera.

Jacopo del Monaco 8 ottobre - 11:40

Anche per questa sosta delle Nazionali, Cristiano Ronaldo ha risposto alla chiamata del Portogallo di Roberto Martínez. A 40 anni compiuti nel mese di febbraio, il capitano della Nazionale ed attaccante dell'Al-Nassr non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il classe 1985, che ieri sera ha presenziato ad una serata di gala tenutasi in Portogallo, ha ribadito ciò ai microfoni di Canal 11.

Cristiano Ronaldo: "Non voglio ancora smettere, mi godrò questo finale di carriera" — Ieri sera, in Portogallo, si sono tenuti i Portugal Football Globes presso la FPF Arena Portugal di Oeiras. Tra i presenti c'era anche CR7, il quale ha ricevuto il Prestige Award. Ai microfoni di Canal 11, il 5 volte vincitore del Pallone d'Oro ha rilasciato diverse dichiarazioni, confermando che ha ancora voglia di giocare anche se questo sono gli ultimi anni della sua carriera e molti gli dicono di appendere di scarpini al chiodo. Ecco le parole della leggenda del calcio sulla Nazionale: "Per me è sempre un onore rappresentare il mio Paese. Dobbiamo pensare al presente, partita per partita. Ovviamente, il nostro obiettivo è andare al Mondiale e vincere, ma dobbiamo affrontare ogni tappa. Adesso ci sono queste due partite e, come ha detto il Ct nel suo discorso, dobbiamo goderci il momento".

In seguito, ha commentato il premio ricevuto: "Non lo vedo come premio di fine carriera, ma come il riconoscimento di anni di impegno, dedizione ed ambizione. Mi piace vincere, aiutare le giovani generazioni ed anche loro mi aiutano a mantenere alto il mio livello ed a continuare a competere. Questo è ciò che mi rende entusiasta: competere coi più giovani. Ecco perché nutro ancora passione".

Sul ritiro: "Le persone, in particolar modo la mia famiglia mi dicono che dovrei smettere di giocare perché ho vinto tutto. Ma io ho ancora intenzione di continuare a fare cose buone. Adesso sto aiutando l'Al-Nassr e la Nazionale. Sono sicuro che quando mi ritirerò, me ne andrò soddisfatto perché so di aver dato tutto. So che la mia carriera sta per terminare, ma voglio godermi al massimo questi ultimi anni".

Infine, CR7 ha concluso parlando dei suoi nuovi obiettivi: "Vent'anni fa avrei detto che il mio scopo era quello di mangiare il mondo, ma ora non è più la stessa cosa. L'età ti permette di pensare in maniera differente. Ho una filosofia di vita grazie alla quale vivo alla giornata. Le cose passano così in fretta, cambiano e non si possono fare progetti a lungo termine. Adesso sto facendo quelli a breve termine perché mi danno più energia e voglia di vivere. Cerco di godermi ogni giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Il resto si vedrà presto".