Il racconto dell'aneddoto alla stampa rumena da parte di Marius Niculae, attaccante dei Leões dal 2001 al 2004

Samuele Amato Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 19:55)

Mai dimenticare da dove si è partiti, soprattutto quando si fa tanta strada e si arriva all'apice di tutto. Anche perché, se si dovesse dimenticare, c'è sempre qualcuno pronto a ricordare i primi momenti. Una legge non scritta e che, però, tocca anche ad un campionissimo come l'infinito CR7. Così, Cristiano Ronaldo viene nuovamente citato in un ricordo di un suo ex-compagno ai tempi dello Sporting Lisbona.

Ex-Sporting, Niculae: "Portavo Cristiano Ronaldo in giro" — Bisogna risalire agli anni tra il 2001 e il 2004 per vedere Cristiano Ronaldo e l'attaccante rumeno Marius Niculae allo Sporting. Il classe 1981 ha vinto anche un campionato portoghese, una coppa di lega ed una Supercoppa con la maglia dei Leões di Lisbona. Sempre con i biancoverdi, Niculae ha segnato 20 reti in 70 presenze. Ma solo nella stagione 2002-03 ha potuto vedere i primi passi nel mondo del calcio del futuro e leggendario CR7.

In occasione di un evento pubblicitario di una marca di autoveicoli, che si è tenuta nella giornata di oggi - giovedì 2 ottobre -, Niculae ha voluto ricordare i primi momenti con Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting. In particolare, con racconti legati proprio alle auto. L'attaccante rumeno, infatti, racconta: "Ho portato Cristiano Ronaldo a spasso molte volte. Ha persino comprato una Mercedes grazie a me".

"Non voglio mettermi in mostra, ma è così che è andata. Ha avuto uno sconto grazie a me, riuscendo a comprare la sua prima macchina" ha rivelato Niculae alla stampa rumena. Oltre ai Leões, l'attaccante è legato anche alla storia della Dinamo Bucarest con cui ha giocato dal 1996 al 2001, segnando 44 gol in 100 presenze. Dopo l'esperienza allo Sporting dove si è incrociato con il giovanissimo Cristiano Ronaldo (prima che quest'ultimo andasse al Manchester United), Niculae ha continuato a vestire la maglia dei Cani Rossi di Bucarest in altre occasioni: dal 2008 al 2011, nella stagione 2011-2012 e nel 2015, quando ha concluso con la sua carriera da giocatore professionista.