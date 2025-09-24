Furto in casa di Roberto Martínez: l'accaduto

Secondo quanto raccontato dalla TVI, canale portoghese e come riportato dal quotidiano da A Bola, l'allenatore spagnolo ha subito un grave furto. Ciò ha avuto luogo sabato scorso presso la sua casa a Cascais, località costiera. L'emittente televisiva nazionale ha raccontato che i ladri sono entrati dalla cucina ed hanno rubato diversi oggetti, come gioielli ed orologi, che hanno un valore va oltre il milione d'euro. Nel momento in cui questo sfortunato episodio è accaduto, Martínez non era in casa. TVI ha riportato che nell'abitazione era presente solo il custode, che in quel momento stava facendo dei lavori in cantina e, successivamente, ha visto che la casa svaligiata.