Un episodio poco fortunato ha colpito Roberto Martínez, commissario tecnico della Nazionale Portoghese. Dei ladri hanno fatto irruzione in casa sua rubando diversi gioielli ed orologi dal valore che supera il milione d'euro.
L'accaduto
Portogallo, ladri in casa di Roberto Martínez: oltre un milione di euro di danni
Furto in casa di Roberto Martínez: l'accaduto—
Secondo quanto raccontato dalla TVI, canale portoghese e come riportato dal quotidiano da A Bola, l'allenatore spagnolo ha subito un grave furto. Ciò ha avuto luogo sabato scorso presso la sua casa a Cascais, località costiera. L'emittente televisiva nazionale ha raccontato che i ladri sono entrati dalla cucina ed hanno rubato diversi oggetti, come gioielli ed orologi, che hanno un valore va oltre il milione d'euro. Nel momento in cui questo sfortunato episodio è accaduto, Martínez non era in casa. TVI ha riportato che nell'abitazione era presente solo il custode, che in quel momento stava facendo dei lavori in cantina e, successivamente, ha visto che la casa svaligiata.
Nato nel 1973, Martínez può vantare di una FA Cup vinta nella stagione 2012/2013 contro il Manchester City quando sedeva sulla panchina del Wigan. Dal 2016 al 2022 ha allenato il Belgio, che in quel periodo ha portato ai vertici del calcio mondiale arrivando anche terzo ai Mondiali in Russia del 2018, vincendo la finalina contro l'Inghilterra.
Nel 2023 ha preso il posto di Fernando Santos sulla panchina del Portogallo capitanato dall'eterno Cristiano Ronaldo. Con la Seleçao das Quinas ha raggiunto i quarti di finale agli Europei dello scorso anno, mentre tre mesi fa ha vinto la Nations League dopo aver battuto la Spagna ai calci di rigore. Adesso, il tecnico iberico sta preparando le prossime partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nei primi due match del girone, il Portogallo ha vinto contro Ungheria ed Armenia, mentre ad ottobre sfiderà prima l'Irlanda e nuovamente la Nazionale Ungherese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA