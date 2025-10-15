Sempre più vicino il ritorno in campo dei due terzini destri dei blancos: si punta al ritorno proprio nel Clasico in programma il prossimo 26 ottobre

Carmine Panarella 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 16:37)

Buone notizie finalmente in casa Real Madrid dopo la sosta per le qualificazioni delle Nazionali ai prossimi Mondiali del 2026. In vista del Clasico con il Barcellona, dall'infermeria ci sono novità importanti perché sia Carvajal che Trent Alexander-Arnold stanno per recuperare dai loro rispettivi infortuni. In questo modo, Xabi Alonso riuscirà finalmente a sopperire la mancanza di entrambi i terzini destri, una problematica che si è verificata nelle scorse settimane. I due difensori sono tornati finalmente in campo a lavorare con intensità e il loro ritorno a pieno regime è ormai vicino: la data fissata è il prossimo 26 ottobre, quando ci sarà la grande sfida con il Barcellona.

Real Madrid-Barcellona in programma: ecco Carvajal e Trent per Xabi Alonso — Alexander-Arnold e Carvajal si erano infortunati quasi nello stesso periodo e sono finalmente tornati ad allenarsi a distanza di pochi giorni: lo spagnolo è quasi sicuro di esserci nel Clásico, mentre potrebbero esserci un po' più di problemi nel recupero per il terzino inglese. La prossima sarà una settimana chiave per vedere l'evoluzione dei due infortuni e valutare i tempi di recupero senza forzare, per evitare ricadute e per delineare in maniera precisa le date di ritorno. La buona notizia per Xabi Alonso, è che entrambi sono vicini al ritorno e possono essere importanti per affrontare le prossime sfide con un giusto assetto tattico, senza la forzatura di fare esperimenti tattici per mettere una pezza in quella porzione di campo.

Infinito Carvajal: può tornare col Barcellona — Carvajal si è infortunato lo scorso 27 settembre nel derby con l'Atletico Madrid. Il capitano dei blancos aveva subito un infortunio al soleo della gamba destra che l'ha costretto a saltare le ultime due partite del Real contro Kairat e Villarreal: resterà fuori contro il Getafe e anche mercoledì nella sfida di Champions League con la Juventus. Dopo quella partita si potrà pensare concretamente al suo probabile ritorno proprio contro il Barcellona.

Fiducia per Alexander-Arnold: recupero vicino — Per quanto concerne invece Trent Alexander Arnold, il nuovo acquisto dei madrileni è fuori dallo scorso 16 settembre, quando si infortunato nella gara di esordio del Real Madrid in Champions League contro il Marsiglia. Al terzino ex Liverpool è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra che l'ha tenuto fuori nell'ultimo mese. Trent ha già saltato cinque partite quest'anno e non dovrebbe essere disponibile né col Getafe, né contro la Juventus e resta in dubbio proprio per la super sfida con il Barcellona. Tutto dipenderà dalle sensazioni che si avranno in questi giorni di recupero, che verrà valutato poco alla volta.

Nelle ultime due partite il Real non ha potuto contare su entrambi i terzini destri e Alonso ha dovuto "inventarsi" Asencio e Valverde in quel ruolo per colmare questa lacuna. Il primo ha giocato sulla destra contro il Kairat, mentre nella gara successiva con il Villarreal è stato il turno del centrocampista uruguaiano: in attesa di scoprire con precisione i tempi di recupero di Mbappé e Mastantuono infortunati negli scorsi giorni con le loro Nazionali, il doppio ritorno sempre più vicino dei terzini destri è un'ottima notizia per il Real Madrid.