Le due stelle dei blancos escono malconci dai ritiri delle rispettive Nazionali e tornano subito a Madrid

Carmine Panarella 11 ottobre - 10:46

Brutte notizie in casa Real Madrid durante questa sosta per le Nazionali. Kylian Mbappé e Franco Mastantuono, come riportato da AS, hanno lasciato i ritiri rispettivamente di Francia e Argentina a seguito di un infortunio. Le loro condizioni fisiche sono incerte e i tempi di recupero sono ancora da valutare, nella speranza che non ci siano complicazioni e che, soprattutto, possano esserci per il Clasico del 26 ottobre.

Mbappé segna ed esce: Real e Francia in apprensione — L'attaccante francese si era allenato a parte fino a giovedì scorso, col tentativo di recuperare dagli acciacchi post gara col Villarreal. Venerdì, nella sfida contro l'Azerbaijan, Mbappé ha siglato un gran gol ed è stato sostituito all'82’ dopo aver ricevuto una brutta botta alla caviglia destra. In seguito, ha lasciato il ritiro della Nazionale e senza ombra di dubbio non sarà presente nella prossima gara con l'Islanda.

“Voglio giocare. La Nazionale francese è la cosa più importante. L'allenatore sa che voglio farlo e non c'è particolare preoccupazione” aveva dichiarato Mbappé prima della sfida con l'Azerbaijan, anche se poi l'infortunio lo ha costretto ad uscire dal campo. Il tecnico della Francia Didier Deschamps, dopo la gara, si è espresso così: “Il suo dolore alla caviglia è piuttosto significativo”. Le prime impressioni non lasciano trasparire molta fiducia in vista dei tempi di recupero.

Mastantuono non ce la fa: l'Argentina perde pezzi — Anche Franco Mastantuono, il quarto marcatore più giovane del Real Madrid, ha dato forfait: il giovane talento dei blancos ha accusato un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra e non sarà disponibile per le prossime gare dell'Argentina. Tramite un comunicato della Federazione albiceleste è arrivata la conferma che l'attaccante tornerà in Spagna per cominciare il suo percorso di recupero. Il ct Lionel Scaloni dovrà fare a meno anche di Lionel Messi, dando così più spazio a Julian Alvarez e Lautaro Martinez, con buone possibilità che anche Nico Paz possa trovare spazio.