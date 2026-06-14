Roberto Mancini non è più l'allenatore del club dell'Al-Sadd. Lo ha annunciato lui stesso con un post sui social. Il tecnico italiano lascia dopo la vittoria del campionato ed è sempre più vicino a tornare sulla panchina dell'Italia.

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Mancini saluta l'Al-Sadd

🚨🇮🇹 OFFICIAL: Roberto Mancini decides to part ways with Qatari side Al Sadd. 👋🏽🇶🇦



He’s the main candidate to become next Italy National Team head coach. 💙🔙



Mancini already said yes to the job, waiting for Federation to confirm their plans. pic.twitter.com/hZmoIPNwto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2026

In pole per la Nazionale

Mancini , ex tecnico di, guidava la squadra qatariota dal novembre scorso. In questa stagione ha vinto il massimo campionato del Qatar. Ieri, con un messaggio sui social ha annunciato la separazione dalla squadra: "", ha detto Mancio in un video.Alla luce della fine della sua esperienza in Qatar appare ora sempre più probabile un suo ritorno alla guida dell'Italia. Mancini ha già guidato gli Azzurri arrivando anche a vincere l. La rottura con l'Italia era arrivata, a sorpresa, nell'estate del 2023 a causa di alcune incomprensioni con l'ex presidente federale Gravina. Poco dopo l'ex Sampdoria sarebbe diventato l'allenatore dell'Arabia Saudita.

Dichiarare, però, che Mancini ritornerà certamente ad essere il CT degli Azzurri è prematuro. Bisogna aspettare almeno il 22 giugno: è la data fondamentale per la ricostruzione azzura. Il 22 giugno si svolgono le elezioni per la presidenza della FIGC. Si contendono la posizione Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. L'ex allenatore di Inter e Manchester City appare il grande favorito per sedersi su questa importante panchina, soprattutto in caso di vittoria di Malagò. L'alternativa numero uno è sempre un ritorno, in questo caso di Antonio Conte (che ha allenato l'Italia dal 2014 al 2016) che però sta aspettando offerte da qualche club.

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