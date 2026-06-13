Il Nottingham Forest torna a bussare alla Serie A, dopo i colpi Savona dalla Juventus e Ndoye dal Bologna, e stavolta lo fa in casa Inter. In seguito ad un interesse già manifestato in inverno, il club inglese è pronto a formalizzare un'offerta concreta per strappare Davide Frattesi ai nerazzurri. La trattativa può entrare nel vivo, ma c'è distanza tra domanda e offerta.

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La trattativa: cifre e retroscena

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Un Forest in cerca di qualità

Frattesi e la voglia di tornare protagonista

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilha preparato un'offerta dapiù bonus per. L'Inter, tuttavia, ha fissato il cartellino ad un prezzo superiore, attorno ai. Nei giorni scorsi si era già tenuto un incontro a Milano tra il direttore sportivo nerazzurro,, e l'agente del giocatore, confermando come i dialoghi su un'uscita siano entrati in una fase concreta. La sensazione, sempre secondo l'esperto di mercato, è che la trattativa possa trovare un punto d'incontro nelle prossime settimane, anche perché l'Inter è consapevole di non poter spuntare più le cifre superiori ai 35/40 milioni richieste nei mesi precedenti.Ilha vissuto una stagione da incubo insul fronte societario e tecnico, chiudendola al sedicesimo posto a più cinque dalla zona retrocessione. Gli inglesi hanno cambiato ben quattro allenatori nel giro di pochi mesi, partendo da Espirito Santo, esonerato ad inizio settembre, passando per Postecoglou, durato appena 39 giorni, poi Sean Dyche e infine Vitor Pereira, nominato a febbraio. Nonostante l'ingente spesa sul mercato, la rosa ha mostrato gravidi equilibrio tattico e mentale, con il centrocampo che ha pagato dazio più di ogni reparto.Reduce da una stagione estremamente complessa, con appenada titolare tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana,non ha mai trovato continuità nell'Inter di, quella che invece era riuscito a trovare con, mettendo a referto ottime stagioni come quella 2023/24, terminata con. Il centrocampista italiano sembra ormai entrato nell'ordine dell'idea di dover cambiare aria per tornare protagonista.

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