Il Nottingham Forest bussa in casa Inter per Davide Frattesi: pronta un'offerta da 25 milioni più bonus, i nerazzurri fissano il prezzo attorno ai 30
Bagno di folla nerazzurra! Fuochi d'artificio e cori in Duomo per la festa ufficiale dell'Inter campione d'Italia
Il Nottingham Forest torna a bussare alla Serie A, dopo i colpi Savona dalla Juventus e Ndoye dal Bologna, e stavolta lo fa in casa Inter. In seguito ad un interesse già manifestato in inverno, il club inglese è pronto a formalizzare un'offerta concreta per strappare Davide Frattesi ai nerazzurri. La trattativa può entrare nel vivo, ma c'è distanza tra domanda e offerta.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING
La trattativa: cifre e retroscenaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Nottingham Forest ha preparato un'offerta da 25 milioni di euro più bonus per Frattesi. L'Inter, tuttavia, ha fissato il cartellino ad un prezzo superiore, attorno ai 30 milioni. Nei giorni scorsi si era già tenuto un incontro a Milano tra il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, e l'agente del giocatore, confermando come i dialoghi su un'uscita siano entrati in una fase concreta. La sensazione, sempre secondo l'esperto di mercato, è che la trattativa possa trovare un punto d'incontro nelle prossime settimane, anche perché l'Inter è consapevole di non poter spuntare più le cifre superiori ai 35/40 milioni richieste nei mesi precedenti.
Caricamento post Instagram...
Un Forest in cerca di qualitàIl Nottingham ha vissuto una stagione da incubo in Premier League sul fronte societario e tecnico, chiudendola al sedicesimo posto a più cinque dalla zona retrocessione. Gli inglesi hanno cambiato ben quattro allenatori nel giro di pochi mesi, partendo da Espirito Santo, esonerato ad inizio settembre, passando per Postecoglou, durato appena 39 giorni, poi Sean Dyche e infine Vitor Pereira, nominato a febbraio. Nonostante l'ingente spesa sul mercato, la rosa ha mostrato gravi lacune di equilibrio tattico e mentale, con il centrocampo che ha pagato dazio più di ogni reparto.
Frattesi e la voglia di tornare protagonistaReduce da una stagione estremamente complessa, con appena 9 presenze da titolare tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana, Frattesi non ha mai trovato continuità nell'Inter di Christian Chivu, quella che invece era riuscito a trovare con Inzaghi, mettendo a referto ottime stagioni come quella 2023/24, terminata con 8 gol e 5 assist. Il centrocampista italiano sembra ormai entrato nell'ordine dell'idea di dover cambiare aria per tornare protagonista.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Italiano
Abodi risponde alla provocazione di Infantino sull'Italia: "Una caduta di stile, vorrei parlargli"
Calcio Estero
Stati Uniti, Pulisic felice a metà: assist e super giocate, poi esce per un infortunio
Calcio Estero
Scozia, il CT Clarke: "Felici delle qualità di McTominay ma ne serviranno altri 15 come lui"
Ultim’ora
Incredibile furto ai danni dell'Inghilterra: rubati scarpini, palloni, attrezzatura e kit
Calcio Estero
USA-Paraguay nella storia: esordio del VAR per revocare un cartellino giallo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti