La figura di Xabi Alonso continua a crescere, questa volta anche sul grande schermo. Secondo quanto anticipato da Confidencial Digital, la scorsa settimana sono iniziate a Barcellona le riprese di quello che sarà il primo documentario interamente dedicato alla sua carriera, sia da giocatore che da allenatore. Anche se non è ancora stata rivelata la piattaforma responsabile del progetto né se sarà coinvolto direttamente il Real Madrid , diversi giornalisti sportivi hanno già partecipato alle prime interviste, offrendo contesto e testimonianze su una carriera segnata da eleganza, intelligenza tattica e leadership.

Dall’eleganza in campo alla leadership in panchina

Nato a Tolosa nel 1981, Xabi Alonso ha sviluppato una carriera esemplare come calciatore. Ha esordito con la Real Sociedad prima di trasferirsi al Liverpool, dove ha conquistato la Champions League nel 2005. La sua classe e la sua visione di gioco lo hanno poi portato al Real Madrid, con cui ha vinto la Liga e un’altra Champions, e successivamente al Bayern Monaco, dove ha concluso la carriera nel 2017. Con la nazionale spagnola è stato un pilastro dell’epoca d’oro che ha conquistato due Europei (2008 e 2012) e il Mondiale del 2010. Il suo stile sobrio, la precisione millimetrica nei passaggi e la sua intelligenza tattica gli hanno guadagnato il rispetto unanime del mondo del calcio.