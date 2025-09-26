L'allenatore dei blancos presenta la sfida di domani contro l'Atletico Madrid, di scena alle 16:15 all'Estadio Metropolitano

Giammarco Probo 26 settembre - 17:38

Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa in vista del suo primo derby di Madrid, che andrà in scena domani, alle 16:15, allo Stadio Metropolitano. I Blancos, reduci dalla vittoria esterna contro il Levante per 1-4 nel turno infrasettimanale, si preparano ad una partita sentitissima in Spagna.

Le parole di Xabi Alonso pre derby di Madrid contro Simeone — I tifosi di Real Madrid e Atletico Madrid si preparano a vivere un pomeriggio infuocato. Si avvicina sempre di più il derby di Madrid e domani Xabi Alonso sfida per la prima volta i Colchoneros da allenatore dei Blancos. "Quello che Simeone ha fatto all'Atletico in questi ultimi anni è grandioso. Il nostro inizio è stato buono e c'è ancora molta strada da fare", ha esordito il tecnico spagnolo parlando alla vigilia del big match.

L'inizio è stato appunto perfetto, con 6 vittorie su 6 partite. Poco dietro c'è il Barcellona, che paga due punti di distacco dopo per il pareggio contro il Rayo Vallecano. Xabi Alonso commenta: "Ogni partita ha le sue difficoltà. Per ora ne abbiamo vinte sei, ma non vinceremo solo grazie al nostro stemma: dobbiamo essere continui nelle nostre prestazioni. Se ci abituiamo a dare il massimo fin dall'inizio in ogni partita, vinceremo. Ma non ci si può permettere di rilassarsi in nessuna partita".

E sull'aria che si respira in città: "È una bella atmosfera, una di quelle che da allenatore invidi perché ti viene voglia di giocare. I derby sono sempre speciali. Sapere cosa c'è in gioco ti motiva ancora di più. Ci aspettiamo un'atmosfera forte domani".

Infine, l'allenatore spagnolo si focalizza su due dei protagonisti di queste prime uscite dei blancos: "Mastantuono ha molte qualità. Ha solo 18 anni, ma il suo adattamento è stato molto buono. Mi piace il suo atteggiamento, la sua competitività. Ha un tipo di energia che è fondamentale per la nostra squadra". Poi una battuta su Vinicius: "Vini è essenziale per noi. Mi sono piaciute le cose che ha fatto l'altro giorno; mi piace vederlo sorridere. E per noi, la preparazione sarà la stessa".